MGK toplantısında ana gündem Terörsüz Türkiye! PKK’nın silah teslim süreci nasıl olacak?

PKK'nın silah bırakma sürecinin nasıl olacağı toplantının ana gündem maddelerinden biri. (AA)

ANA GÜNDEM PKK'NIN SİLAH TESLİMİ OLACAK

Özellikle 12 Mayıs'ta terör örgütü tarafından açıklanan fesih ve silah bırakma kararının ardından Irak ve Suriye'de izlenecek yeni yol haritası MGK'da kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Bu doğrultuda, Irak'ta silahların teslim edilmesi süreci için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak merkezi hükümeti ve bölgesel yönetimle birlikte ortak bir mekanizma kurması planlanıyor. Gerek görülmesi halinde, bu sürece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de destek sağlayabileceği belirtiliyor.

SURİYE YENİDEN MASADA

Suriye ise toplantının bir diğer kritik başlığı olacak. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında son dönemde artan diplomasi trafiğinin ardından Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Washington'da bir araya gelmişti. Bu yeni iş birliği çerçevesinde Suriye'deki gelişmelerin ve güvenlik konularının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.