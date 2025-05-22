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MGK toplantısında ana gündem Terörsüz Türkiye! PKK'nın silah teslim süreci nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.05.2025 08:53 Güncelleme: 22.05.2025 09:04
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MGK toplantısında ana gündem Terörsüz Türkiye! PKK’nın silah teslim süreci nasıl olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) Mayıs ayı toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının merkezinde, terörle mücadelede gelinen nokta ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi yer alacak. Özellikle PKK’nın 12 Mayıs’ta açıkladığı fesih ve silah bırakma kararının ardından Irak ve Suriye’de izlenecek yeni stratejiler değerlendirilecek. Öte yandan ABD ile yürütülen diplomasi trafiği sonrası, Suriye’deki gelişmeler de toplantıda ele alınacak. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) Mayıs ayı olağan toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek.

MGK BUGÜN TOPLANACAK

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantının ana gündeminde, terörle mücadelede gelinen nokta ve "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar yer alacak.

PKK'nın silah bırakma sürecinin nasıl olacağı toplantının ana gündem maddelerinden biri. (AA)PKK'nın silah bırakma sürecinin nasıl olacağı toplantının ana gündem maddelerinden biri. (AA)

ANA GÜNDEM PKK'NIN SİLAH TESLİMİ OLACAK

Özellikle 12 Mayıs'ta terör örgütü tarafından açıklanan fesih ve silah bırakma kararının ardından Irak ve Suriye'de izlenecek yeni yol haritası MGK'da kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Bu doğrultuda, Irak'ta silahların teslim edilmesi süreci için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak merkezi hükümeti ve bölgesel yönetimle birlikte ortak bir mekanizma kurması planlanıyor. Gerek görülmesi halinde, bu sürece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de destek sağlayabileceği belirtiliyor.

SURİYE YENİDEN MASADA

Suriye ise toplantının bir diğer kritik başlığı olacak. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında son dönemde artan diplomasi trafiğinin ardından Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Washington'da bir araya gelmişti. Bu yeni iş birliği çerçevesinde Suriye'deki gelişmelerin ve güvenlik konularının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

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MGK toplantısında ana gündem Terörsüz Türkiye! PKK’nın silah teslim süreci nasıl olacak? MGK toplantısında ana gündem Terörsüz Türkiye! PKK’nın silah teslim süreci nasıl olacak? MGK toplantısında ana gündem Terörsüz Türkiye! PKK’nın silah teslim süreci nasıl olacak?
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