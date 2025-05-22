Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı: Denetimler 7/24 sürüyor
Kurban Bayramı öncesi Anadolu’dan İstanbul’a sevk edilen kurbanlık hayvanlar, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki kontrol noktalarında sıkı denetimden geçiriliyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Parıldar, vatandaşları “Tarım Cebimde” uygulamasını kullanarak kurbanlık sorgulaması yapmaya çağırdı.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gönderilen kurbanlık hayvanların sevkiyatı başladı. 22 Mayıs saat 00.00 itibarıyla İstanbul'a giriş yapan kurbanlık yüklü araçlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünden geçiriliyor. Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Riva Canlı Hayvan Sevk ve Kontrol Noktası'nda denetimleri yerinde inceleyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetim süreci, kurbanlık sevkiyatı ve vatandaşlara yönelik uyarılar hakkında bilgi verdi.
KURBANLIK ARAÇLARINA SIKI DENETİM
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Susat Parıldar, Riva Canlı Hayvan Sevk ve Kontrol Noktası'nda yaptığı açıklamada, denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti. Parıldar, veteriner hekimler, teknik personel, emniyet güçleri, jandarma ve zabıta iş birliğiyle yapılan kontrollerde, Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası'nın "hastalıktan ari" statüsünün korunmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.
"Sevk edilen hayvanların veteriner sağlık raporları ve sevk belgeleri titizlikle kontrol ediliyor. Yanlış güzergâhta tespit edilen araçlar karantina bölgesi olan Tuzla'ya yönlendiriliyor" diyen Parıldar, geçen yıl 1000'den fazla aracın kontrol edildiğini, 120'den fazla araca ise idari para cezası uygulandığını ifade etti.
BU YIL DA YETERLİ SAYIDA KURBANLIK VAR
Parıldar, İstanbul'a 2024 yılında yaklaşık 68 bin büyükbaş ve 68 bin küçükbaş hayvanın sevk edildiğini hatırlatarak, 2025 yılı için de benzer sayıda hayvan girişinin beklendiğini söyledi. Kurbanlık sayısının yeterli olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini ifade etti:
"Kurbanlık sıkıntısı yok, hatta fazlası var. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirebilir."
5 NOKTADA VETERİNER YOL KONTROL NOKTASI KURULDU
Parıldar, Anadolu'dan gelen hayvanlar için İstanbul'a giriş öncesinde 5 veteriner kontrol noktası oluşturulduğunu belirtti. Bu noktalarda sevk belgeleri ve sağlık raporları kontrol edilmeden hayvanların şehre girmelerine izin verilmediğini söyleyen Parıldar, "Hayvan yetiştiricilerimizin bu kurallara hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Belgeleri eksik olan hayvanlar İstanbul'a giriş yapamayacak." ifadelerini kullandı.
VATANDAŞA UYARI: 'TARIM CEBİMDE' UYGULAMASINI KULLANIN
Kurbanlık alacak vatandaşlara da önemli bir hatırlatmada bulunan Parıldar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mobil uygulaması olan "Tarım Cebimde" üzerinden hayvan bilgilerine erişilebileceğini belirterek şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımız kulak küpe numarasıyla hayvanın yaşı, aşı bilgisi ve sağlık durumu gibi kritik bilgilere bu uygulama sayesinde kolayca ulaşabilir."
YANLIŞ SEVK DURUMLARINA ANINDA MÜDAHALE
Denetimlerde Ümraniye'ye sevk edilmiş bir yetiştiricinin hayvanlarını yanlışlıkla Riva'ya getirdiğinin tespit edildiğini belirten Parıldar, bu tür durumlarda hayvanların Avrupa Yakası'na geçişinin engellendiğini, karantina merkezine yönlendirildiğini aktardı.
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