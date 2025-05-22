Kurbanlıklar İstanbul’a giriş yaptı: Denetimler 7/24 sürüyor

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KURBANLIK ARAÇLARINA SIKI DENETİM

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Susat Parıldar, Riva Canlı Hayvan Sevk ve Kontrol Noktası'nda yaptığı açıklamada, denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti. Parıldar, veteriner hekimler, teknik personel, emniyet güçleri, jandarma ve zabıta iş birliğiyle yapılan kontrollerde, Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası'nın "hastalıktan ari" statüsünün korunmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.

"Sevk edilen hayvanların veteriner sağlık raporları ve sevk belgeleri titizlikle kontrol ediliyor. Yanlış güzergâhta tespit edilen araçlar karantina bölgesi olan Tuzla'ya yönlendiriliyor" diyen Parıldar, geçen yıl 1000'den fazla aracın kontrol edildiğini, 120'den fazla araca ise idari para cezası uygulandığını ifade etti.