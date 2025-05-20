Özgür Özel yüzlerine bile bakmadı! CHP’de emekçi kadınların tazminatlarını yaktılar

Yaklaşık 11 ay önce 147 emekçiyi aynı anda işten atarak ilçede infial yaratan CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, o günden bu yana protesto gösterilerinin önünü kesemiyor. Torpilli atamaların sonu gelmeyen belediye tarafından işleri haksız şekilde ellerinden alınan 16 kadın emekçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İzmir'den Ankara'ya 588 kilometre protesto yürüyüşü yaparak CHP Genel Merkezi önünde eyleme başladı.

ZULÜM POLİTİKASI

9 gündür genel merkez önünde yatıp kalkarak adalet arayan mağdur gruba parti yönetimi de kapıları kapattı. Haftalar öncesinden randevu talebinde bulunan kadın emekçilere bugüne kadar cevap bile verilmedi. Adalet için genel merkeze gelen kendi işçisinin yüzüne bile bakmayan parti yönetimi, bir başka tutumu ile de eylemcileri çileden çıkardı.





ÖZEL'E TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları, geçen haftaki programlarıyla oldukça dikkat çekti. Genel merkez önündeki eylemlerin başladığı 12 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Özel'in haftanın neredeyse tamamını Ankara dışında geçirmesi, öfkeyi daha da artırdı. Özel, 12-13- 14 Mayıs'ta Manisa, 14-15 Mayıs'ta İstanbul, 16 Mayıs'ta ise Aydın'da çeşitli programlara katıldı ve ziyaretlerde bulundu. Hafta başındaki MYK toplantısını ise Manisa'dan çevrimiçi yönetti.

CEVAP BİLE YOK

18 Mayıs Pazar günü bu kez CHP Genel Merkezi'ne gelerek MYK toplantısına başkanlık eden Özel, günlerdir kendisi ile görüşmeyi bekleyen mağdur kadınları yine muhatap almadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'ten de randevu isteyen kadın emekçiler, cevap bile alamadıklarını dile getirerek kendilerine yaşatılan bu duruma isyan etti. Dün de günün bir bölümünü Ankara'da geçiren Özel ve kurmayları, yine kadın işçilerle görüşme gereği duymayarak İzmir mitingi için başkentten ayrıldı.



BAŞKALDIRANA SU BİLE YOK

Sabah'ın haberine göre; Geçen sene de İzmir'den CHP Genel Merkezi önüne gelerek haklarını arayan grup, o dönem Özgür Özel ile kısa bir görüşme fırsatı yakalamıştı. Sorunu çözeceğine dair söz veren Özel, o günden bu yana sözünü tutmadığı gibi emekçileri de bir daha yanına yanaştırmadı. Haftalarca genel merkez önündeki kaldırımlarda yatıp kalkan gruba su bile vermeyen parti yönetimi, ne genel merkezdeki tuvaletlerin kullanımına ne de dış kapıya yanaşılmasına müsaade etti. O dönem gözleri önünde fenalaşan kadın bir eylemciye de duyarsız kalıp camdan izlemekle yetinen CHP'li siyasiler, sık sık mağdur grupla denk gelmemek için adeta köşe kapmaca oynamıştı.