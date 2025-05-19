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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özel'e sert tepki: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.05.2025 21:38 Güncelleme: 19.05.2025 22:07
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Özel’e sert tepki: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP lideri Özgür Özel'e tepki göstererek 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza “küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “kopyacı” bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP lideri Özgür Özel'e tepki göstererek "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza "küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün" demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı "kopyacı" bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş." dedi.

Sözcü Çelik'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza "küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün" demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı "kopyacı" bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş.

Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Özel’e sert tepki: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Özel’e sert tepki: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Özel’e sert tepki: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş
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