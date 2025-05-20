Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu Gürcistan’da yakalandı: Türkiye’ye iade edildiler

Kırmızı bültenle aranan şahıslar Gürcistan'da yakalandı (ahaber.com.tr)

"HANGİ ÜLKEYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar!" dedi.

EKİPLERE TEBRİK

Operasyonda görev alan Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, başarılı çalışmaları nedeniyle birimleri tebrik etti.