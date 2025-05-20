Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu Gürcistan'da yakalandı: Türkiye'ye iade edildiler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan dört zanlının Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kırmızı bültenle aradığımız 4 suçluyu daha ülkemize getirdik. Türk polisinden kaçamadılar!” ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan dört zanlının Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 4 suçluyu daha ülkemize getirdik. Türk polisinden kaçamadılar!" ifadelerine yer verdi.
İŞTE O ŞAHISLAR
Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan şahıslar şunlar:
-
F.B.: "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama" suçundan,
-
S.D.: "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ile Yağma" suçlarından,
-
M.T.: "Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından,
-
E.Ö.: "Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.
Zanlılar Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
"HANGİ ÜLKEYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"
Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar!" dedi.
EKİPLERE TEBRİK
Operasyonda görev alan Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, başarılı çalışmaları nedeniyle birimleri tebrik etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hava bir anda değişiyor, İstanbul'a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu
- 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Metro, Metrobüs, Marmaray, otobüsler parasız mı?
- Zeka testi: Sadece gerçek bir matematik dehası tek farklı sayıyı 5 saniyede bulabiliyor
- 19 Mayıs mesajları | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri
- 19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?
- GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
- Hikayeleriyle tüyler ürperten 7 terk edilmiş yer!
- Altında düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş o aya işaret etti!
- 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!
- 19 Mayıs’ta noterler hizmet verecek mıi? 19 Mayıs borsa ve bankalar açık mı, kapalı mı?
- 19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros
- Sanki cebinde akrep taşıyor: Tutumluluğun kitabını yazıyor! En cimri 3 burç