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Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu Gürcistan'da yakalandı: Türkiye'ye iade edildiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 10:35 Güncelleme: 20.05.2025 10:50
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Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu Gürcistan’da yakalandı: Türkiye’ye iade edildiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan dört zanlının Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kırmızı bültenle aradığımız 4 suçluyu daha ülkemize getirdik. Türk polisinden kaçamadılar!” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan dört zanlının Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 4 suçluyu daha ülkemize getirdik. Türk polisinden kaçamadılar!" ifadelerine yer verdi.

İŞTE O ŞAHISLAR

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan şahıslar şunlar:

  • F.B.: "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama" suçundan,

  • S.D.: "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ile Yağma" suçlarından,

  • M.T.: "Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından,

  • E.Ö.: "Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

Zanlılar Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan şahıslar Gürcistan'da yakalandı (ahaber.com.tr)Kırmızı bültenle aranan şahıslar Gürcistan'da yakalandı (ahaber.com.tr)

"HANGİ ÜLKEYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar!" dedi.

EKİPLERE TEBRİK

Operasyonda görev alan Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, başarılı çalışmaları nedeniyle birimleri tebrik etti.

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Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu Gürcistan’da yakalandı: Türkiye’ye iade edildiler Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu Gürcistan’da yakalandı: Türkiye’ye iade edildiler Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu Gürcistan’da yakalandı: Türkiye’ye iade edildiler
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