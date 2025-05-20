Bursa'da grev nedeniyle ulaşım durma noktasında! Trenleri stajyerler kullanıyor! A Haber bölgede
Bursa’da Burulaş işçileri, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti. Greve katılmayan bazı çalışanlar görevlerine dönerken, bazı tren seferlerinin stajyerler tarafından yapıldığı belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey taleplerin karşılanmasının imkansız olduğunu ifade etti. Öte yandan A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları paylaşırken 'Yaklaşık 600'e yakın otobüs de şu anda otoparklarda yatıyor.' dedi.
Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan Burulaş işçileri greve gitti. Toplu ulaşımda yüzbinlerce Bursalının sıkıntı yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi ek tedbirler aldı. 1500 halk otobüsü aynı anda sabah saatlerinde sefere çıktı.
TRENLERİ STAJYERLER ÇALIŞTIRDI
Greve katılmayan bazı çalışanlar da görevinin başına geldi. Bazı noktalarda ise trenleri stajyerlerin çalıştırdığı öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sendikanın tutumundan dolayı greve gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Ankara ve Konya'nın da vermiş olduğu aylık bedellerin üzerinde bir ücret vererek yine de sendikayı ikna edemedik" dedi.
BAZI NOKTALAR KİLİTLENDİ
Burulaş ise yaptığı açıklama yüzde 90,6 kapasite ile çalıştıklarını ve sorun yaşanmadığını duyurdu. Vatandaşların özel araçlarıyla çıkmasından dolayı bazı noktalarda trafik kilitlendi.
"TALEPLERİN KARŞILANMASI İMKANSIZ"
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, gece yapılan toplantıda BURULAŞ ile anlaşma sağlanamadığını saat 04.40'ta sosyal medya üzerinden duyurdu. Sendikanın taleplerinin karşılanmasının imkansız olduğunu belirten Bozbey, sabah saatlerinden itibaren ise yaklaşık bin 500 adet özel halk otobüsünün, Bursalı vatandaşları mağdur etmemek adına ring atacağını belirtti.
"GREV BİR AN ÖNCE SONLANMALI"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ulaşımla ilgili sorun yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, sendikayı ikna edemediklerini ifade ederek, "Bütçemiz oranında üstelik de Ankara ve Konya'nın da vermiş olduğu aylık bedellerin üzerinde bir ücret vererek yine de sendikayı ikna edemedik. Malesef sendikanın tutumundan dolayı da greve gitmek zorunda kalındı. Biz de hemen arkadaşlarımızla faaliyete başladık. Sizlerin ulaşımının hak olduğunu düşünerek hiç kimse ulaşım konusunda vatandaşlarımızın bir yerden bir yere gitmesini engelleyemez. Bu anlamda ben greve katılmayıp da görevinin başına dönecek olan dönmesini istediğimiz arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onlar vatandaşımızı bir yerden bir yere sağlıklı bir şekilde ulaştıracaklardır. 1500 civarında halk otobüsü de aynı anda görevi başında. Diğer çözümlerimiz de var. Biz bu grevi asla istemedik. İstememiz asla mümkün değil. Biz işçimizin yanındayız. Onların yaşam standartlarını yukarıya çekmek için elimizden geleni yaptık. Olağanüstü şartlara rağmen biz gerekeni yaptık, sendikayı ikna edemedik. Kısa süre içerisinde bu grev tamamlanır. Bursalı hemşerilerimiz nefes alır. İsteğimiz grevin bir an önce sona ermesi. Bunun için çaba gösteriyoruz. Sendika malesef başka şeyler düşünüyor olabilir. Ancak onun da takdirini çalışanlarımıza ve Bursa halkına bırakıyorum. "dedi.
TEKLİFLER ORTAYA ÇIKTI
Bozbey şunları kaydetti: "1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler; tren sürücülerimize net 73 bin 886 TL, bakım formenlerimize net 79 bin 576 TL, şoförlerimize net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerimize ise net 50 bin 508 TL'dir. 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler ise; tren sürücülerimize net 84 bin 237 TL, bakım formenlerimize net 90 bin 951 TL, şoförlerimize net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerimize net 56 bin 637 TL'dir. Önümüzdeki günlerde, günlük hayatın aksamaması için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Ayrıca Özel Halk Otobüslerimiz çalışmaya devam edecektir. Bursamızın hakkını ve hukukunu her şartta ve herkese karşı savunmaya devam edeceğiz"
A HABER GREV YERİNDE
A Haber muhabiri Yusuf Gül işçilerin grev yaptığı alana giderek şu detayları aktardı. İşte Gül'ün sözleri:
Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Halk Otobüsü Sendikası karşı karşıya geldi. Toplantı masasında iki taraf da tekliflerini sundu. Ancak özellikle sendikanın sunduğu yeni ücret teklifi belediye oldukça yüksek geldi. Bu anlamda bu maaşların verilemeyeceği dile getirilince sendika da grev kararı aldı.
KONTAK KAPATTILAR
Bizler şu anda Yıldırım ilçesindeyiz. Yıldırım ilçesinde yine Bursa Büyükşehir Belediyesi Burulaş İşletme Müdürlüğü'nün bulunduğu kısımda görmüş olduğunuz gibi otobüs şoförleri grev kararını şu anda uyguluyorlar. Ve bulunmuş olduğumuz lokasyonda aslında sarı otobüs olarak adlandırılan otobüslerin çoğunun burada park halinde olduğunu belirtelim.
VATANDAŞLAR DURAKLARDA KALDI
İşte o park halindeki otobüsler burada olduğundan dolayı Bursa şehir merkezinde de özel halk otobüsleri hizmet vermeye çalışıyor. Ancak özellikle ulaşımın bu anlamda bu grev kararından dolayı oldukça aksadığını da söyleyebiliriz. Özellikle merkez lokasyonlarda kent meydanı, heykel duraklarında, aynı zamanda hastanelerin bulunduğu duraklarda bir yandan vatandaşlar beklemeye devam ediyorlar ve iki tarafın da anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu.
Bu grev kararından dolayı Bursa'da ulaşım aksadı ve yeni teklifleri yani sendikanın vermiş olduğu teklif kabul edilene kadar da bu grevi sürdüreceklerini dile getiriyor buradaki sendika temsilcileri ve üyeleri.
İŞTE İSTENEN ÜCRETLER
Bursa Büyükşehir Belediyesi 1 Ocak 2025 yılı itibariyle teklif ettiği maaşlar, tren sürücülerine 73 bin liraydı, bakım formenlerine 79 bin liraydı. Şoförlere net olarak 62 bin lira teklif edildi ve temizlik personellerine 50 bin teklif edildi.
Yine diğer bir teklifte 1 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni bir teklifti. Bu teklifte ise yine tren sürücülerine 84 bin, bakım formenlerine 90 bin ve şoförlere de net olarak 69 bin 585 TL teklif yapıldı. Temizlik personellerine görevlilerine de net olarak 56 bin TL istendi.
Tabii özellikle son olarak açıkladığım ücretlerin yüksek bulunmasından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi bu ücretleri yani bu maaşları karşılayamayacağını dile getirdi. Ancak sendika üyeleri, temsilciler özellikle yoğun çalışmalarından dolayı hak ettikleri özellikle ücretlerin daha yüksek olduğunu dile getiriyorlar ve bu grev kararı yine yeni masada, yeni oturulacak masada teklifler kabul edilene kadar da devam edecek.
600'E YAKIN OTOBÜS YATIYOR! BURSARAY AKTİF
Tabii şu anda Bursa'da yaklaşık 150'ye yakın otobüs ile birlikte vatandaşların ulaşımları sağlanmaya çalışılıyor. Yaklaşık 600'e yakın otobüsün de şu anda otoparklarda yattığını grev kararından dolayı çalışmadığını belirtelim. BursaRay yüzde 100 aktif durumda ama şehir içi ulaşım anlamında halk otobüsleri kontak kapattı ve grev devam ediyor.
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