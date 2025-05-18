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Emlak vurgununda dikkat çeken casus programı! Çetenin başı CHP'li isim çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.05.2025 07:52
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Emlak vurgununda dikkat çeken casus programı! Çetenin başı CHP’li isim çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde yabancılara ait villa, ev ve arsaları sahte vekaletle 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Emlak vurgunu yapan çetenin 22 bin kişinin gayrimenkul ve iletişim bilgilerinin bulunduğu sisteme casus program kullanarak ulaşıp, gayrimenkul firmasıymış gibi 'gayrimenkulleriniz değerinde alınır, satılır' mesajı gönderdiği, ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan vekaletname alarak çete üyelerinin üzerine satış yaptıkları ortaya çıktı.

Aydın İl Jandarma ve Didim Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla 1.7 milyar liralık vurgun yapan emlak çetesinin çökertildiği operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)

Özellikle Didim'de villa ve yazlığı bulunan İngilizleri hedef alan çetenin yöntemlerine ulaşıldı. Çetenin kurbanlarını belirlerken içerisinde 22 bin kişinin gayrimenkul ve iletişim bilgilerinin bulunduğu sisteme casus program kullanarak ulaşıp, 22 bin kişiye gayrimenkul firmasıymış gibi eş zamanlı SMS gönderdiği, mesajda 'gayrimenkulleriniz değerlendirilir. Değerinde alınır' denildiği öğrenildi.

Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)

SMS'lere inanan bazı vatandaşların çete üyeleri ile iletişime geçerek gayrimenkullerini satmak istediklerini söyledikleri, genellikle şehir dışında yaşayan yaşlı vatandaşların şebeke üyelerine ev ve arazilerinin satışı için genel vekaletname verdikleri belirlendi.

Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)

KURBANLARINI FATURALARDAN BULUYORLAR

Sabah'ın haberine göre Örgüt üyelerinin takla yöntemi denen yöntemle gerçek vekaletname kullanarak villa ya da arazinin satışını kendi aralarında herhangi bir para alışverişi olmadan çete üyelerine yaptıkları, daha sonra 3. kişilere sattıkları belirlendi. Mağdurlara ise "Senin villanı alacak kişi gelmedi. Villan satılmadı" diyerek oyaladıkları bildirildi.

İkinci yöntem olarak casus program üzerinden 2-3 yıldır Türkiye'ye gelmeyen yabancı uyruklu gayrimenkul sahiplerini belirleyen örgüt üyelerinin son su ve elektrik faturalarındaki tutarlar 0 lira olarak görünüyorsa bu kişileri hedef olarak seçtikleri anlaşıldı.

Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)

Çete üyelerinin sahte İngiliz noter mührünü bile yaptıkları, bu mühürleri kullanarak yabancı uyruklu kişiler adına sahte vekalatname çıkardıkları, Türkiye'deki noterlerden yabancı noterleri sorgulayacak bir sistem olmadığı için sahte vekaletnamelerle Türk noterleri kandırdıkları belirlendi.

Sahte vekaletname ile yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'deki arsa ve villalarını satan çete üyelerinin Web Tapu üzerinden kendi cep telefonu numaraları ile satış için başvuru yaptığı, satış işlemi sırasında SMS'ler gerçek gayrimenkul sahibine gitmediği, bu nedenle rahat rahat satışını yaptıkları tespit edildi.

Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)

YEVMİYE NUMARASI GERÇEK VEKALETNAME SAHTE

Çete üyelerinin üçüncü yöntem olarak farklı bir şehirdeki noterden çıkartılan gerçek vekaletnamedeki yevmiye numarası ile sahte vekaletname oluşturdukları ortaya çıktı.

Söz konusu satışı yapacak noterin, gerçek vekalatname çıkartılan şehirdeki noteri arayıp yevmiye numarası ile sorgulama yaptığında vekaletnamenin gerçek olduğunu düşünerek işlem yaptığı belirlendi.

Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)

Aydın'ın Didim İlçesi'nde yurtdışında özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili yürütülen soruşturmada aralarında emlakçı, 2 belediye çalışanı, tapu görevlileri, noter çalışanlarının olduğu 38 kişi tutuklanmıştı.

Çetenin kilit isminin 2019'da CHP Didim belediye başkan aday adayı olan emlakçı Ekrem Batur olduğu, Batur'un emlak çetesini çökerten sevgilisini öldürtmek istediği ortaya çıkmıştı.

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