Emlak vurgununda dikkat çeken casus programı! Çetenin başı CHP’li isim çıktı

Yabancıların evlerini sahte vekaletle satan çete çökertildi (AHABER ARŞİV)

KURBANLARINI FATURALARDAN BULUYORLAR



Sabah'ın haberine göre Örgüt üyelerinin takla yöntemi denen yöntemle gerçek vekaletname kullanarak villa ya da arazinin satışını kendi aralarında herhangi bir para alışverişi olmadan çete üyelerine yaptıkları, daha sonra 3. kişilere sattıkları belirlendi. Mağdurlara ise "Senin villanı alacak kişi gelmedi. Villan satılmadı" diyerek oyaladıkları bildirildi.

İkinci yöntem olarak casus program üzerinden 2-3 yıldır Türkiye'ye gelmeyen yabancı uyruklu gayrimenkul sahiplerini belirleyen örgüt üyelerinin son su ve elektrik faturalarındaki tutarlar 0 lira olarak görünüyorsa bu kişileri hedef olarak seçtikleri anlaşıldı.