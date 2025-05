AK Parti Sözcüsü Çelik’ten A Haber’de CHP’li Özel’e sert tepki: Dış politika konuşacak kapasitesi yok

"REJİM KRİZİ ÇIKARMAKTA USTALAR"

Geçmişte sistem meselelerini hemen rejim meselesine çevirirlerdi. CHP'nin siyasi hayatındaki en büyük ustalık alanı nedir diye sorsanız: Rejim krizi çıkarmaktır. Bizim dönemimizde de bunu yapmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi, açıkça bir siyasi sistem olan bir düzenlemeye bile "rejim değişikliği" dediler.

Eskisi gibi arkalarına takılacak bir askeri vesayet ya da yargı tokadı bulamayınca, bu kez aynı çirkin ifadeyi ters kopyala-yapıştır yaparak, Avrupa'daki bazı faşist çevrelerden Türkiye'ye tercüme ettiler. Zaten dikkat ederseniz, Özgür Özel 'Gözünün içine baka baka söylüyorum' diyor ama aslında kağıda bakarak zor okuyor. Çok hakim olduğu cümleler değil bunlar.

"ÖZGÜR ÖZEL NOT VEREN DEĞİL, NOT VERİLEN KİŞİDİR"

Esas mesele şu: Özgür Özel not veren bir makamda değil; not verilen bir makamda. En azından genel başkanlığını ispat etmemiş, birçok şaibe ile anılan bir isim. Cumhurbaşkanımızın liderliğinin küresel olduğu, Türkiye'de hiç kimse söylemese bile, dünyadaki birçok lider tarafından her hafta ifade ediliyor.