AK Parti Sözcüsü Çelik’ten A Haber’de CHP’li Özel’e sert tepki: Dış politika konuşacak kapasitesi yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li Özel'e tepki gösteren Sözcü Çelik "Siyasi olarak trajik bir ifade. Avrupa faşistlerinin tercümanlığını yapıyor. Dünya liderleri çözümü Erdoğan'da arıyor. Özel'in dış politika konuşacak kapasitesi yok. Erdoğan Süper Lig'de, Özel amatörde bile değil. Gerilim siyaseti Özel'in bir taktiği.Özel her zaman saldırganlıkla gündeme geliyor." dedi.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları;

"BU KAVRAMLARI NASIL AYIRT EDEBİLECEK?"

Yani şimdi burada tabii esas problem şu: Bunu söyleyen kişi, bu kavramları nasıl ayırt edebilecek? Bu kavramlar konusunda nasıl bir müktesebata sahip? Henüz kendisi, bırakın liderliği, daha da kırılgan bir ortamda zar zor genel başkanlık yapan birisi. Dolayısıyla küresel liderlik nedir, yerel liderlik nedir, bu konuları hangi sabahla konuşabilecek?

Bu, siyasi olarak trajik bir ifade ama Özgür Özel açısından kişisel olarak da tam bir komedi. Yani hiçbir şekilde kendisinin müktesebatı olmayan bir alanda konuşuyor.

"DİKTATÖR İFADESİNİ İLK KİMLER KULLANDI?"

Fakat ben buna cevap verirken açıklamamda da söyledim. Bu, AK Parti'nin siyasi tarihi açısından da, Türk siyasi tarihi içinde de önemli bir konu. Cumhurbaşkanımıza yönelik "diktatör" ifadesini ilk kullananlar, Avrupa'daki bazı Türk düşmanı faşistler oldu. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde Türkiye'nin dış politikasının müstakilleşmesi, kendi geleneğiyle barışması karşısında bu çevreler bu ifadeyi kullandılar.

"CHP'NİN KAVRAMLARLA SORUNU VAR"

CHP geleneği açısından şöyle bir durum var: CHP, kavramları özgün anlamlarıyla kullanmak ve yönetmek konusunda çok güçlü bir sebata sahip değil. Batı'da bu tür ifadeler söylendikten sonra, aynı şey rahmetli Özal'a da, rahmetli Menderes'e de söylenmiştir.

CHP açısından, kendi denetimi dışında gelişen her siyasi yapı sandıktan en yüksek meşruiyetle çıksa bile "diktatörlük" olarak görülür. Çünkü CHP'nin zihniyeti açısından, yönetme hakkı sadece kendilerine aittir. Otomatik olarak herkese not verme hakkını kendilerinde görürler.