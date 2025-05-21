Bakan Bolat’tan Suriye’deki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin net yanıt: Batılı vicdanlarda iyileşme var

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin Suriye'ye yönelik uyguladıkları yaptırımları kaldırma kararı aldı. Konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Batılı ülkelerin geç de olsa vicdanlarının uyanmaya başladığını söyledi. Bolat, "Suriye'ye yönelik AB ve ABD yaptırımlarının geç de olsa kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

AB'den yapılan resmi açıklamada Suriye'ye yönelik devam eden yaptırımları kaldırma kararı almasının ardından İngiltere ve ABD'den de benzer açıklamalar geldi. Konuyu ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, "Batı dünyasında vicdanlar çok geç de olsa sanki uyanmaya başladı. Suriye'ye yönelik AB ve ABD yaptırımlarının geç de olsa kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"GEÇTE OLSA UYANMA BAŞLADI"



Batı dünyasında vicdanlar çok geç de olsa biraz uyanmaya başladığını belirten Bakan Bolat, Başkan Erdoğan'ın Suriye konusundaki girişimlerine atıfta bulunarak Türkiye olarak Suriye konusunda yürütülen politikaları Başkan Erdoğan önderliğinde yıllardır ilkeli olarak devam ettirdiklerini belirtti. Bolat, "Sonuçta haklılığımız ortaya çıktı ve 8 Aralık devriminden sonraki yeni Suriye hükümetinin milli birliği, siyasi ve ekonomik istikrarı sağlama hususundaki kapsayıcı ve kuşatıcı politikalarını da destekledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek ABD'nin yeni yönetimi gerekse de Avrupa Birliği liderleri nezdinde yaptığı girişimler sonucunda, Suriye'ye yönelik AB ve ABD yaptırımlarının geç de olsa kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ ENGEL ORTADAN KALKTI"

Suriye'de milli birlik hükümeti kurulduktan sonra, geçiş sürecinde Suriye'nin dünyaya entegre olmasının hayati önemde olduğu belirten Bolat, mali kaynakların akışının sağlanmasında en önemli engelin ortadan kalkmasının çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Bolat, "Bundan böyle Suriye ile gerek ikili ülkeler arasında, gerekse uluslararası kuruluşlar ile ve gerekse de Suriye diasporasının Suriye'ye yönelik ticaret ve mali transferlerinin önü açılmış olacaktır. Suriye'nin yeniden imarının, istikrarının ve milli birliğinin sağlanmasında bu gelişme önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarlı girişimleri ve ikna çabaları ABD yönetimi ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından da benimsenmiş olmaktadır. Bu durum sevindiricidir. Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte Suriye'deki istikrar ve ekonomik gelişme hızlanacaktır" diye konuştu.

"İSRAİL'E KARŞI ALININ TUTUMLAR UMUT VERİCİ"

İsrail ve Filistin konusuna da değinen Bakan Bolat şu ifadelere yer verdi:



"Diğer tarafta, Avrupa Birliği'nin ve İngiltere, Fransa ve İspanya gibi önemli ülkelerin İsrail ile ticaret ilişkileri konusunda son birkaç gündür yaptıkları açıklamalar da çok geç de olsa Filistin'de daha fazla kanın akmasını önleme konusunda ümitleri az da olsa yeşertmektedir.



Bizim ilk olarak 10 Nisan 2024 tarihinde ihracatın yaklaşık yarısını sınırlama kararımız ve devamında da 2 Mayıs 2024 tarihinde aldığımız ihracatı ve ithalatı tamamen durdurma kararımız, ancak bir yıl sonra bazı Avrupa ülkelerinde yavaş yavaş karşılık bulmaya başlamıştır. İngiltere'nin İsrail ile serbest ticaret görüşmelerini durdurma kararı ve Avrupa Birliği'nin de Hollanda'nın teklifi üzerine AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçirme kararı da önemlidir. Aynı zamanda önceki gün 22 Avrupa ülkesinin İsrail'e Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları derhal durdurması ve insani yardımların Gazze'ye hemen girişine izin vermesi çağrıları İsrail üzerinde önemli bir baskı oluşturacaktır. Elbette ki, Türkiye'nin 13 ay önce aldığı İsrail ile ticareti durdurma kararını diğer ülkeler de vaktinde uygulasaydı, Gazze'deki yıkım, can kaybı ve yaralanma sayısı bu kadar büyük olmayacaktı. İsrail'in saldırganlığı ve şımarıklığına uluslararası toplumun birlikte dur deme gücü olmasına rağmen, bugüne kadar bu uygulanamadı. İsrail'i durduracak yegane güç, dünya ülkelerinin birlikte hareket ederek Netanyahu hükümetine ekonomik, siyasi ve askeri baskılar uygulamasıdır. Gazze'de bir soykırım ve insanlık dramı yaşanmaktadır. 2025 dünyasında İsrail tarafından yapılan bu vahşet sahneleri insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak geçecektir."