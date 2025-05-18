İBB'de şimdi de Dijital Deneyim Müzesi vurgunu! Pasta kavgasında büyük kapışma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı yürütülen Dijital Deneyim Müzesi projesinde kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanan isimlerden biri olan Ertan Yıldız, projeyle ilgili detayları gün yüzüne çıkardı. Yapının önemli isimlerinden biri olan Yıldız, müze projesinin Murat Ongun’un koordinasyonuyla hayata geçirildiğini ve süreçte şişirilmiş maliyetler ile gerçekte verilmeyen hizmetler için düzenlenmiş faturalarla kamu zararına neden olunduğunu belirtti.
Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün İBB ve iştirak şirketlerini nasıl bir yolsuzluk sarmalına soktuğu her geçen gün daha net anlaşılıyor. Milyon dolarlık vurgunlarla oluşturulan kamu zararı ve rüşvet ağı birer birer deşifre oluyor.
Soruşturma sürerken itiraflar da peş peşe geldi. Dün vurgun pastasına birlikte kaşık sallayanlar bugün "etkin pişmanlıktan" faydalanıp birbirini ele verdi.
BAŞ AKTÖR İTİRAFÇI OLDU
Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun A Takımı'nda yer alan, "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlardan hüküm giyen İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız "Bildiklerimi anlatacağım" diyerek savcılığa ifade erdi.
ÖNCE MURAT ABBAS SONRA ERTAN YILDIZ
Takvim.com.tr'nin haberine göre bilindiği üzere geride bıraktığımız ay Kültür AŞ. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlıktan yararlanıp İBB'deki yolsuzluğu rakam rakam, isim isim anlayarak itirafçı olmuştu.
İmamoğlu Suç Örgütü'nün 5 kilit isminden biri olan, para trafiği, usulsüz ihaleler ve rüşvet çarkında adı sıkça geçen Yıldız da akçeli işleri ve yolsuzluk sarmalını isim isim ifşa etti.
HAFRİYAT İŞLERİNİN GAYRİ RESMİ ORTAĞI
İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB ve diğer belediyelere kadar uzanan yasa dışı ağını ortaya döken Yıldız para trafiğini İmamoğlu'nun bizzat yönlendirdiğini ve Fatih Keleş'in de etkili olduğunu söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun hafriyat - döküm sahası alanındaki işlerin gayriresmi eşit ortağı olduğunu, İSTAÇ'ın bypass edilerek ciddi bir kamu zararı oluşturulduğunu bu yolla elde edilen paraların da yurt dışına aktarıldığını dile getirdi.
İKİ İSİM ARASINDA PASTA KAVGASI
Ertan Yıldız da tıpkı etkin pişmanlıktan yararlanan Murat Abbas gibi Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı isimlerini zikretti. Dijital Deneyim Müzesi işi üzerinden nasıl vurgun yapıldığını detaylarıyla anlattı.
Murat Ongun ve Fatih Keleş arasındaki "pasta" kavgasını açık etti.
Ertan Yıldız, Ongun ve Keleş arasındaki kavgada İmamoğlu'nun araya girdiğini belirtip şu ifadeleri kullandı:
Medya Kültür ve İletişim alanını belediyenin ilk aylarında Ekrem İmamoğlu Murat Ongun, Serdar Taşkın ve Fatih Keleş organize etmiştir. Bu alan tamamen kapalı devre olup, benim herhangi bir dahilim olmamıştır. Bir süre sonra Murat Ongun ve Fatih Keleş'in tartışması neticesinde başkanın araya girmesi ile bu alan tamamen Murat Ongun'a bırakılmıştır. Emrah Bağdatlı isimli şahsın ne iş yaptığını tam bilmemekle beraber sürekli Murat Ongun'un yanında ve iletişim çadırına gittiğimde de burada görmekteydim.
Bu alan dediğim gibi Murat Ongun'un yönetimindeydi.
DİJİTAL DENEYİM MÜZESİ'NDE NAYLON FATURA VURGUNU
Murat Ongun'un organize ettiği Dijital Deneyim Müzesi'nde bedeli şişirilmiş faturalarla ciddi bir kamu zararı oluşturulduğunu anlatan Ertan Yıldız, "Bu oluşan farkın bir kısmınını elden alındığını bir kısmına karşılıkta İletişim ofisinin mobilyaları alındığını, bir kısmınında şirket yöneticilerinin de aldığını duydum. Bu olaya ilişkin Sayıştay raporu da mevcuttur. Bu aşamada hatırladığım somut olay budur" dedi.
Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas da itirafçı olarak verdiği ifadede Dijital Deneyim Müzesi işinde yapılan vurgunu anlattı.
Projenin arkasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un olduğu bilgisini veren Abbas, Londra'da yaptığı bir görüşmede, kullanılan teknolojinin eski olduğunu öğrenince şüphelendiğini dile getirdi.
43 MİLYON TL'LİK HARCAMA
Dijital müze projesine dair kayıtlarda 43 milyon TL'lik harcama yer aldı. Bu meblağ içinde 7 milyon TL havalandırma ve çatı, 8 milyon TL cam değişimi, 22 milyon TL işçilik ve 6 milyon TL'lik kayıtsız ödeme bulunuyor. Tüm bu kalemler, resmiyette Kültür AŞ'nin bütçesine dahil edildi.
İTİRAF GELDİ: ERTAN YILDIZ 13 MİLYON TL İSTEDİ
Abbas, Ertan Yıldız'ın Dijital Müze projesinde çalışan firmadan, 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere doğrudan 13 milyon 250 bin lira istediğini söyledi.
MEDYA FONU OLUŞTURULUP 9-10 MİLYON TL AKTARILDI
Bu rakamın kendisine net şekilde iletildiğini, ancak paranın kimlere gittiğini bilmediğini ifade eden Abbas, transferleri Barış Kılıç'ın gerçekleştirdiğini tahmin ettiğini belirterek şunları söyledi:
"2024 seçimlerine aylar kala tüm iştiraklerin katıldığı bir toplantıda medya fonu oluşturuldu. Kültür A.Ş. aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdi. Bu toplantıda tüm firmalara ne kadar ödeme yapılacağı Ertan Yıldız tarafından belirlendi. Hatta bazı şirketlerden Ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması istendi."
38 MİLYON LİRA NEREYE GİTTİ?
Sayıştay raporu hazırlanmadan önce yapılan hesaplamalarda 38 milyon TL'lik açık ortaya çıktı. Abbas'ın ifadesine göre Murat Ongun bu açığın alt yüklenicilere kapattırılacağını ve raporda sorun olmayacağını söyledi. Abbas ise bu süreçte İBB Teftiş Kurulu'na resmi dilekçe vererek dijital müzenin denetlenmesini talep etti.
ATİNA'DA BERLİN'DE EV, HOLLANDA'DA TEKNE
Murat Abbas'ın ifadesine göre, Ongun'un yanında projeye dahil edilen bazı isimler Atina ve Berlin'de evler satın aldı. Barış Kılıç'ın Hollanda'da tekne aldığı ve bu tekneyi Türkiye'ye nasıl getireceğini sorduğu bilgisi, projenin firmasıyla yapılan bire bir görüşmede Abbas'a iletildi.
Bu sürede Abbas'ın yardımcısı da Moda'daki kiralık evini satın aldı.
Gelinen bu noktada Dijital Deneyim Müzesi adı altında İBB'nin milyonlarca lira kamu zararına uğratıldığı, naylon faturalar ve şişirilmiş rakamlarla rant sağlandığı bizzat 'Ekosistem'deki isimler tarafından itiraf edilmiş oldu.
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