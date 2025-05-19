Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan detayları A Haber'de anlatacak
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali, bu yıl da renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festivalde okçuluk, atlı sporlar ve yağlı güreş gibi geleneksel sporlar izlenebilecek. Ziyaretçiler ata binip ok atabilecek, çocuklar ve aileler için özel etkinlikler de yer alacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, saat 19.00'da konuk olacağı A Haber yayınında festival ve gençliğe yönelik projeleri hakkında bilgi verecek.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs'ta düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali'nin öncesinde etkinliği için geri sayım başladı.
BİLAL ERDOĞAN DETAYLARI A HABER'DE ANLATACAK
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan A Haber'e konuk olurken Etnospor Kültür Festivali ve Konfederasyonun gençliğe yönelik çalışmalarını aktaracak. Saat 19.00'da başlayacak yayında Erdoğan programın detaylarını gençlerle paylaşacak.
KATILIM ÜCRETSİZ OLACAK
Festivalde geleneksel spor dallarının yanı sıra çocuklar ve aileler için çeşitli etkinlikler de yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu festivalde okçuluk, atlı sporlar, yağlı güreş gibi branşlar izlenebilecek.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Metro, Metrobüs, Marmaray, otobüsler parasız mı?
- Zeka testi: Sadece gerçek bir matematik dehası tek farklı sayıyı 5 saniyede bulabiliyor
- 19 Mayıs mesajları | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri
- 19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?
- GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
- Hikayeleriyle tüyler ürperten 7 terk edilmiş yer!
- Altında düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş o aya işaret etti!
- 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!
- 19 Mayıs’ta noterler hizmet verecek mıi? 19 Mayıs borsa ve bankalar açık mı, kapalı mı?
- 19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros
- Sanki cebinde akrep taşıyor: Tutumluluğun kitabını yazıyor! En cimri 3 burç
- Zeka testi: Çiçeklerin arasında gizlenmiş 4 yüz nerede? 678 kişiden sadece 19'u buldu