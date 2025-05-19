Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan detayları A Haber’de anlatacak

7. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı (AA)

BİLAL ERDOĞAN DETAYLARI A HABER'DE ANLATACAK

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan A Haber'e konuk olurken Etnospor Kültür Festivali ve Konfederasyonun gençliğe yönelik çalışmalarını aktaracak. Saat 19.00'da başlayacak yayında Erdoğan programın detaylarını gençlerle paylaşacak.

KATILIM ÜCRETSİZ OLACAK

Festivalde geleneksel spor dallarının yanı sıra çocuklar ve aileler için çeşitli etkinlikler de yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu festivalde okçuluk, atlı sporlar, yağlı güreş gibi branşlar izlenebilecek.