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Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan detayları A Haber'de anlatacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.05.2025 15:31 Güncelleme: 19.05.2025 15:42
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Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan detayları A Haber’de anlatacak

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali, bu yıl da renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festivalde okçuluk, atlı sporlar ve yağlı güreş gibi geleneksel sporlar izlenebilecek. Ziyaretçiler ata binip ok atabilecek, çocuklar ve aileler için özel etkinlikler de yer alacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, saat 19.00'da konuk olacağı A Haber yayınında festival ve gençliğe yönelik projeleri hakkında bilgi verecek.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs'ta düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali'nin öncesinde etkinliği için geri sayım başladı.

7. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı (AA)7. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı (AA)

BİLAL ERDOĞAN DETAYLARI A HABER'DE ANLATACAK

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan A Haber'e konuk olurken Etnospor Kültür Festivali ve Konfederasyonun gençliğe yönelik çalışmalarını aktaracak. Saat 19.00'da başlayacak yayında Erdoğan programın detaylarını gençlerle paylaşacak.

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Festivalde geleneksel spor dallarının yanı sıra çocuklar ve aileler için çeşitli etkinlikler de yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu festivalde okçuluk, atlı sporlar, yağlı güreş gibi branşlar izlenebilecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan etkinliğin detaylarını A Haber'de anlatacak (ahaber.com.tr)Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan etkinliğin detaylarını A Haber'de anlatacak (ahaber.com.tr)

HEM ATA BİNİP HEM OK ATACAKLAR

Ayrıca ziyaretçiler ata binebilecek, ok atabilecek ve geleneksel lezzetleri tadabilecek.

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Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan detayları A Haber’de anlatacak Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan detayları A Haber’de anlatacak Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan detayları A Haber’de anlatacak

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