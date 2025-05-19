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MSB'den 19 Mayıs'a özel klip

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 19.05.2025 13:32
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MSB’den 19 Mayıs’a özel klip

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir klip yayınladı. MSB'nin sosyal medyasından yapılan paylaşımda Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü hatırlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip paylaşıldı.

MSB'DEN 19 MAYIS'A ÖZEL KLİP

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, 'Atabarı' türküsü kullanıldı. Görüntülerde 16 büyük Türk devletinin bayrağını taşıyan atlı askerler, genç sporcular ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerle bir araya geldiği anlar yer aldı. Klip, Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşların görüntüleri ile son buldu. Bakanlığın paylaşımında ise Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü hatırlatılarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.

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MSB’den 19 Mayıs’a özel klip MSB’den 19 Mayıs’a özel klip MSB’den 19 Mayıs’a özel klip
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