Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs’ta Terörsüz Türkiye mesajı: Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta Gençlerle Buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. (Gençlere) En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz.

Gençlere, en büyük eserimiz olarak güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi emanet edeceğiz.

Sizler Türkiye'nin yüz akı, milletimizin güven kaynağısınız. Tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu'ya dalga dalga yayıldı.

Her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk devam edecek. Sizlere terörün kalıntısının olmadığı Türkiye'yi emanet edeceğiz. Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız"