Numan Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye mesajı: Bu proje bölge barışının anahtarıdır!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şırnak Sivil Toplum Buluşması" programında yaptığı kapsamlı konuşmasında, "Terörsüz Türkiye" idealinin bölgesel bir barış ve kardeşlik projesi olduğunu vurguladı. Konuşmasında tarihi ittifaklara ve ortak değerlere sıkça atıfta bulunan Kurtulmuş, Anadolu coğrafyasının emperyalist bölme politikalarına rağmen yeniden birlik ve dirlik yolunda ilerlediğini ifade etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya gelmenin ve Gabar'daki petrol üretimini yerinde gözlemlemenin kendisi için anlamlı bir gün olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu coğrafyanın artık barışın, kardeşliğin ve esenliğin sembolü olacağını dile getirdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ULUSLARARASI BİR PROJEDİR"

Kurtulmuş konuşmasında, "Terörsüz Türkiye"nin sadece Türkiye için değil, bölgedeki tüm ülkeler için bir umut ve barış kaynağı olduğunu ifade etti. "'Terörsüz Türkiye' bütün çevre ülkelerimizin de terörden uzaklaşması, Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın, Lübnan'ın, Ürdün'ün, Yemen'in, Sudan'ın, Libya'nın da terörden arınması demektir" diyen Kurtulmuş, bu vizyonun aynı zamanda ortak medeniyet değerleri üzerinden işbirliği köprüleri kurmak anlamına geldiğini vurguladı.

"GEÇMİŞİN PUSULASI, GELECEĞE YÖN VERİYOR"

Konuşmasında tarihi örneklerle birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kurtulmuş, 1071 Malazgirt Zaferi'nden Selahaddin Eyyubi-Nurettin Zengi ittifakına, Yavuz Sultan Selim ve İdris-i Bitlisi ortaklığından Çanakkale ruhuna kadar birçok örnek verdi. Bu tarihsel hafızanın milletin pusulası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Hafızamız hep ibresini birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana göstermiştir" dedi.

EDİ BESE: EMPERYALİST PROJELERE ARTIK YETER

Kurtulmuş, Osmanlı'nın yıkılışından sonra etnik ve mezhepsel ayrımcılıklarla bölge halklarının birbirine düşman edildiğine dikkat çekerek, Türkiye sınırlarında bölünmüş şehir ve kasabaların örneklerini verdi. "Artık bu coğrafyanın insanları savaşla, kanla, gözyaşıyla değil; şarkılarla, halaylarla, yan yana, omuz omuza büyük bir millet olarak ayağa kalkacak" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇ BİR MİLLET PROJESİDİR"

TBMM Başkanı, yürütülen sürecin sadece bir devlet politikası değil, bir millet projesi olduğunu vurguladı. "Araya fitne sokmak isteyenler olabilir. Ama biz kardeşliğimizi, birliğimizi üç kuruşa heba etmeyeceğiz" dedi. Bu sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Kurtulmuş, "Sabırla ve kararlılıkla başlatılmış olan bu adımları sona erdirmek için hep beraber elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyacağız" şeklinde konuştu.

BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK, ORTAK TEHDİT

Kurtulmuş, Irak işgalinden başlayarak Suriye, Yemen, Sudan ve Somali'de yaşanan bölünmelerin faturasını tüm halkların ödediğini belirterek, mezhepçilik ve etnik ayrımcılığın nasıl kaos yarattığını örneklerle anlattı. Kurtulmuş, "Ya sıranın bize gelmesini bekleyecektik ya da kendi irademize sahip çıkacaktık. Biz bir ve beraber olmayı seçtik" dedi.

HEDEF: DEMOKRATİKLEŞME VE KALKINMA

Sürecin sadece güvenlik boyutuyla değil, aynı zamanda kalkınma ve demokratikleşme hedefiyle ilerleyeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Bu süreci daha ileri demokratik adımlarla, hak ve özgürlükleri genişleterek, Türkiye'nin kazanımlarını üst seviyelere taşıyarak tamamlayacağız" diye bildirdi.

"ŞIRNAK ARTIK BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜDÜR"

Şırnaklı gençlerin TEKNOFEST'te 9.500 proje sunmasını örnek gösteren Kurtulmuş, gençlerin barış türkülerini dağlarda, ovalarda söyleyeceği bir Türkiye hedefini paylaşarak, "Şırnak'ın artık barışın, kardeşliğin ve kıyamete kadar devam edecek olan birliğin sembol şehirlerinden biri olmasını temenni ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.