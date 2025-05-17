Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Sadık dost"

(Foto: AA)

Erdoğan'ın Kosova halkına "sarsılmaz destek" verdiğini kaydeden Osmani, Kosova'nın uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için çalışıp, sürekli olarak savunduğu için kendisine teşekkür ettiğini vurguladı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Osmani'nin yaptığı paylaşımı şöyle: "Kosova'nın sadık dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak her zaman büyük bir zevk. Halkımıza verdiği sarsılmaz destekten ve Kosova'nın uluslararası alanda güçlendirilmesi için bizimle yan yana çalışarak, kararlılıkla savunuculuk yapmaktan dolayı kendisine teşekkür ettim."