Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Sadık dost"
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler kullandı. Osmani, Başkan Erdoğan'ın Kosova halkına “sarsılmaz destek” verdiğinin altını çizerek teşekkür etti. Osmani, paylaşımında, “Kosova’nın sadık dostu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek her zaman olduğu gibi büyük bir memnuniyet.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Osmani, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında dün Başkan Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Osmani, paylaşımında, "Kosova'nın sadık dostu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek her zaman olduğu gibi büyük bir memnuniyet." ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın Kosova halkına "sarsılmaz destek" verdiğini kaydeden Osmani, Kosova'nın uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için çalışıp, sürekli olarak savunduğu için kendisine teşekkür ettiğini vurguladı.
Osmani'nin yaptığı paylaşımı şöyle: "Kosova'nın sadık dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak her zaman büyük bir zevk. Halkımıza verdiği sarsılmaz destekten ve Kosova'nın uluslararası alanda güçlendirilmesi için bizimle yan yana çalışarak, kararlılıkla savunuculuk yapmaktan dolayı kendisine teşekkür ettim."
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