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İstanbul'da toplu ulaşım krizi! Ödemelerini alamayan Halk Otobüsü sahipleri kontak kapatıyor | İBB'ye tepki: Bıçak kemiğe dayandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.05.2025 19:57 Güncelleme: 17.05.2025 20:25
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İstanbul’da toplu ulaşım krizi! Ödemelerini alamayan Halk Otobüsü sahipleri kontak kapatıyor | İBB’ye tepki: Bıçak kemiğe dayandı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi yaşanıyor. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB'den ödeme alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs'tan itibaren kontak kapatacaklarını duyurdu. Ovacık, yaptığı açıklamada, 'Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15’inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15’ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler. Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz. Bir yol haritası çizmemiz gerektiğini arkadaşlara söyledik. Herkesin fikrini aldık. Maalesef bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık.' dedi.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ödeme alamadıklarını açıkladı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Ovacık, parasını alamadıkları için 22 Mayıs'tan itibaren işe çıkılamayacağını duyurdu.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İBB'YE TEPKİ: BIÇAK KEMİĞE DAYANDI
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler. Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz. Bir yol haritası çizmemiz gerektiğini arkadaşlara söyledik. Herkesin fikrini aldık. Maalesef bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık." dedi.

"3 BİN 41 ARABA BAĞLANACAK"
Ovacık, devamında, "Perşembe günü itibari ile araçlarımız yakıt alamadığından dolayı, personelimizin maaşını ödeyemediğimizden dolayı maalesef işe çıkamayacağız. 3 bin 41 arabayı bağlayacak. Şimdiden söyleyelim İstanbul halkının mağdur olmasını istemiyoruz. Ama geldiğimiz nokta, getirilen nokta bizim suçumuz değil. Bu ödemelerin yapılmamasından dolayı ister istemez rotasyon dışına çıkmış olacağız. Belediyeden bir ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Çok önemli bir durum. Belediyenin bize göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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İstanbul’da toplu ulaşım krizi! Ödemelerini alamayan Halk Otobüsü sahipleri kontak kapatıyor | İBB’ye tepki: Bıçak kemiğe dayandı İstanbul’da toplu ulaşım krizi! Ödemelerini alamayan Halk Otobüsü sahipleri kontak kapatıyor | İBB’ye tepki: Bıçak kemiğe dayandı İstanbul’da toplu ulaşım krizi! Ödemelerini alamayan Halk Otobüsü sahipleri kontak kapatıyor | İBB’ye tepki: Bıçak kemiğe dayandı

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