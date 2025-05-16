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Arnavutluk'taki zirvede gülümseten anlar! Başkan Erdoğan ve liderlere yapay zekayla oluşturulan çocukluk sürprizi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 16.05.2025 17:49 Güncelleme: 16.05.2025 18:32
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Arnavutluk’taki zirvede gülümseten anlar! Başkan Erdoğan ve liderlere yapay zekayla oluşturulan çocukluk sürprizi

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin açılışında zirveye katılan liderler, yapay zeka ile hazırlanmış çocukluk videoları ile karşılandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana oturan Başkan Erdoğan, kendi çocukluk halini ekranda görünce tebessüm etti. Liderlerin o renkli anları zirveye damga vurdu.

LİDERLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Altıncı Zirvesi düzenlendi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Zirve kapsamında Avrupa'nın 27 ülke lideri zirve için Tiran'da bir araya geldi. Liderler zirve öncesinde Tiran'da Opera binasında zirve açılışına katıldı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Açılış töreninde zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile oluşturulmuş çocukluk görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" videoları izletildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN TEBESSÜM ETTİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana oturan Başkan Erdoğan, kendi çocukluk halini ekranda görünce tebessüm etti.

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Arnavutluk’taki zirvede gülümseten anlar! Başkan Erdoğan ve liderlere yapay zekayla oluşturulan çocukluk sürprizi Arnavutluk’taki zirvede gülümseten anlar! Başkan Erdoğan ve liderlere yapay zekayla oluşturulan çocukluk sürprizi Arnavutluk’taki zirvede gülümseten anlar! Başkan Erdoğan ve liderlere yapay zekayla oluşturulan çocukluk sürprizi

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