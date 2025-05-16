Arnavutluk’taki zirvede gülümseten anlar! Başkan Erdoğan ve liderlere yapay zekayla oluşturulan çocukluk sürprizi

(FOTO: AA )

Açılış töreninde zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile oluşturulmuş çocukluk görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" videoları izletildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN TEBESSÜM ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana oturan Başkan Erdoğan, kendi çocukluk halini ekranda görünce tebessüm etti.