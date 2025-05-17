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Putin tarih verdi! "Rusya-Arap zirvesi düzenleyeceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.05.2025 20:59
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Putin tarih verdi! Rusya-Arap zirvesi düzenleyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arap Ligi ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarına işaret etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, “Arap Ligi ülkeleriyle yapıcı diyaloğun yanı sıra tüm üyeleriyle dostane ilişkiler geliştirmeye devam etmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle Arap Ligi ülke liderlerini 15 Ekim’de düzenlemeyi planladığımız ilk Rusya-Arap zirvesine davet ediyorum.”dedi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in ifadelerine yer verildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Arap Ligi ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarına işaret eden Putin, "Arap Ligi ülkeleriyle yapıcı diyaloğun yanı sıra tüm üyeleriyle dostane ilişkiler geliştirmeye devam etmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle Arap Ligi ülke liderlerini 15 Ekim'de düzenlemeyi planladığımız ilk Rusya-Arap zirvesine davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Putin, zirvenin, Rusya ile Arap ülkeleri arasındaki işbirliğine katkı sağlayacağını belirterek, "Zirve, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde barış, güvenlik ve istikrarı sağlamanın yollarını bulmada yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

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Putin tarih verdi! Rusya-Arap zirvesi düzenleyeceğiz Putin tarih verdi! Rusya-Arap zirvesi düzenleyeceğiz Putin tarih verdi! Rusya-Arap zirvesi düzenleyeceğiz

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