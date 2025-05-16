Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk çıkarması! Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem

Türkiye'de Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için barış masası kurulurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.

ARNAVUTLUK ZİYARETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

Başkan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Erdoğan'ı Tiran Uluslararası Havalimanı'nda ise Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve beraberindeki elçilik heyeti karşıladı.

Başkan Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem" temasıyla, Arnavutluk'un ev sahipliğinde yapılacak zirvenin Ana Oturumu'na hitap etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Tiran'a gitti.