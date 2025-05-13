Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK'yı feshe zorlayan Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl yürütüldüğünü aktardı. Yılmaz, Terörle mücadeledeki başarı bizi Terörsüz Türkiye yoluna soktu' dedi. Süreçte dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, süreci hassas bir şekilde takip ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK'yı feshe zorlayan Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl yürütüldüğünü aktardı.
İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Terörle mücadeledeki başarı bizi Terörsüz Türkiye yoluna soktu
Terörsüz Türkiye yeni imkanlar getirecek
Süreci hassas bir şekilde takip ediyoruz
Dezenformasyona karşı dikkatli olmalıyız
Kurumlarımız üzerine düşen görevi yapacaktır
Önceliğimiz Suriye'de istikrarın sağlanması
Ayrıntılar gelecek...