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Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 21:24 Güncelleme: 13.05.2025 21:30
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Cevdet Yılmaz’dan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK'yı feshe zorlayan Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl yürütüldüğünü aktardı. Yılmaz, Terörle mücadeledeki başarı bizi Terörsüz Türkiye yoluna soktu' dedi. Süreçte dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, süreci hassas bir şekilde takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK'yı feshe zorlayan Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl yürütüldüğünü aktardı.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Terörle mücadeledeki başarı bizi Terörsüz Türkiye yoluna soktu

Terörsüz Türkiye yeni imkanlar getirecek

Süreci hassas bir şekilde takip ediyoruz

Dezenformasyona karşı dikkatli olmalıyız

Kurumlarımız üzerine düşen görevi yapacaktır

Önceliğimiz Suriye'de istikrarın sağlanması

Ayrıntılar gelecek...

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Cevdet Yılmaz’dan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalar Cevdet Yılmaz’dan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalar Cevdet Yılmaz’dan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalar
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