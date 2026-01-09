Trump’tan Venezuela petrolü mesajı: Kararı biz vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ofisinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz şirketleri yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD'nin Venezuela petrol endüstrisine müdahalesine ilişkin, "Venezuela ile birlikte çalışacağız. Hangi petrol şirketlerinin ülkeye girmesine izin verileceği konusunda kararı biz vereceğiz" dedi.

"VENEZUELA MÜTTEFİKİMİZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Trump, "Venezuela şu an müttefikimiz gibi görünüyor ve bence müttefikimiz olmaya devam edecek. Orada Rusya'yı istemiyoruz. Orada Çin'i de istemiyoruz." diye konuştu.

RUSYA VE ÇİN'E GRÖNLAND MESAJI

Grönland'a yönelik dikkat çeken bir açıklama yapan Trump, "Rusya'nın veya Çin'in Grönland'a gitmesini istemiyoruz. Grönland'ı almazsak, komşunuz Rusya veya Çin olacak ve bu da asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

