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MHP lideri Bahçeli'den Kabine'ye Türk bayraklı çiçek! Terörsüz Türkiye notu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.05.2025 18:33 Güncelleme: 12.05.2025 18:34
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MHP lideri Bahçeli’den Kabine’ye Türk bayraklı çiçek! Terörsüz Türkiye notu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli kırmızı ve beyaz güller gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'na "ay-yıldız" motifli kırmızı ve beyaz güller gönderdi.

DİKKAT ÇEKEN GÜL SAYISI DETAYI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne, Cumhuriyet'in 102'nci yılına atfen ay-yıldız motifli 102 gül gönderdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Güllerle birlikte iletilen notta, "Demokrasinin güçlenmesi, toplumsal mutabakatın sağlanması ve Terörsüz Türkiye'nin inşası yolunda gösterdiğiniz milli iradeye takdir ve teşekkürlerimizi arz eder, Bakanlar Kurulunuza da başarılar dilerim." ifadesi yer aldı.

Kırmızı beyaz güllerin bulunduğu çiçek, Başkan Erdoğan'ın yanında yer aldı.

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