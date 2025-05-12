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Başkan Erdoğan Hemşireler Günü'nü kutladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.05.2025 18:36
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Başkan Erdoğan Hemşireler Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan, sağlık sektörünün ayrılmaz bir parçası olan hemşirelerin 2 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü tebrik ettiğini söyleyerek, "Ülkemizin her bir bölgesindeki hastanelerde, sağlık merkezlerinde görev yapan hemşire kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sağlık sektörümüzün ayrılmaz bir parçası olan, insanımıza fedakârca hizmette bulunan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü tebrik ediyorum.

Ülkemizin her bir bölgesindeki hastanelerde, sağlık merkezlerinde görev yapan hemşire kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.

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Başkan Erdoğan Hemşireler Günü’nü kutladı Başkan Erdoğan Hemşireler Günü’nü kutladı Başkan Erdoğan Hemşireler Günü’nü kutladı
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