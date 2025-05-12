Başkan Erdoğan Hemşireler Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan, sağlık sektörünün ayrılmaz bir parçası olan hemşirelerin 2 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü tebrik ettiğini söyleyerek, "Ülkemizin her bir bölgesindeki hastanelerde, sağlık merkezlerinde görev yapan hemşire kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.