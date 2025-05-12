Haramidere faciası İBB Meclisi’nde: Sadece teknik arıza değil zincirleme ihmal!

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BAKIM VE DENETİM ZİNCİRİNDE ZAFİYET!

Akın, "Kazanın ardından ortaya çıkan bulgular, sadece bir teknik arıza değil, bakım ve denetim zincirinde süregelen ciddi zafiyetleri işaret etmektedir. Tanık beyanlarına göre, metrobüs araçlarında ön panel arıza uyarıları aktifken sefere çıkıldığı, şoförlerin konuyu bildirmesine rağmen 'Yetkimiz yok.' yanıtı aldığı, ayrıca beyaz yol, beton yol uygulamasının da araç güvenliğini olumsuz etkilediği kamuoyuna yansımıştır." ifadelerini kullandı.

İDARİ VE TEKNİK SORUŞTURMA OLDU MU?

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yaşanan kazanın teknik nedenleri hakkında başlatılmış idari ve teknik soruşturma olup olmadığını ve bu süreci hangi birimin yönettiğini soran Akın, "Kazaya karışan araçların son bakım tarihleri nedir? Bu araçların bağlı olduğu yüklenici firma kimdir? Bu firmaya bu kaza veya daha önceki kazalarla bağlantılı olarak herhangi bir cezai işlem uygulanmış mıdır? 2019-2025 yılları arasında metrobüs hattında yaşanan ölümlü veya yaralanmalı kazalar kaç adettir? Bu kazalara ilişkin yürütülen idari soruşturmaların sonuçları nelerdir? Bu soruşturmalar sonucunda İETT bünyesinde görevli personele veya yüklenici firmalara uygulanan idari ve mali yaptırımlar olmuş mudur?" sorularını yöneltti.