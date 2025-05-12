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Haramidere faciası İBB Meclisi'nde: Sadece teknik arıza değil zincirleme ihmal!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.05.2025 18:11 Güncelleme: 12.05.2025 18:12
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Haramidere faciası İBB Meclisi’nde: Sadece teknik arıza değil zincirleme ihmal!

Beylikdüzü Haramidere'de arkadan çarpışan iki metrobüs kazası sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, soru önergesi verildi. AK Parti'li Meclis Üyesi İbrahim Akın, 1 kişinin öldüğü 48 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin konuşarak, elde edilen bulguların yalnızca bir teknik arızadan kaynaklanmadığını dile getirerek, “Bakım ve denetim zincirinde süregelen ciddi zafiyetleri işaret etmektedir' dedi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Beylikdüzü Haramidere durağında 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi ölmüş 48 kişi ise yaralanmıştı. Konuya ilişkin İBB meclisinde soru önergesinin verilmesinin ardından mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Akın, sorunun yalnızca bir teknik arızadan kaynaklanmadığını aynı zamanda bulguların bakım ve denetim zincirinde süregelen ciddi zafiyetlerin olduğuna işaret ettiğini söyledi.

İHMALLER VE SİSTEMSEL SORUNLAR

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi İbrahim Akın, İstanbul'un en yoğun ulaşım hattı olan metrobüs güzergahında yaşanan bu acı olayın ardında yatan ihmalleri ve sistemsel sorunları kamuoyunun gündemine taşımak, can güvenliğine ilişkin kurumsal sorumluluğu sorgulamak amacıyla soru önergesi vereceğini söyledi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

BAKIM VE DENETİM ZİNCİRİNDE ZAFİYET!

Akın, "Kazanın ardından ortaya çıkan bulgular, sadece bir teknik arıza değil, bakım ve denetim zincirinde süregelen ciddi zafiyetleri işaret etmektedir. Tanık beyanlarına göre, metrobüs araçlarında ön panel arıza uyarıları aktifken sefere çıkıldığı, şoförlerin konuyu bildirmesine rağmen 'Yetkimiz yok.' yanıtı aldığı, ayrıca beyaz yol, beton yol uygulamasının da araç güvenliğini olumsuz etkilediği kamuoyuna yansımıştır." ifadelerini kullandı.

İDARİ VE TEKNİK SORUŞTURMA OLDU MU?

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yaşanan kazanın teknik nedenleri hakkında başlatılmış idari ve teknik soruşturma olup olmadığını ve bu süreci hangi birimin yönettiğini soran Akın, "Kazaya karışan araçların son bakım tarihleri nedir? Bu araçların bağlı olduğu yüklenici firma kimdir? Bu firmaya bu kaza veya daha önceki kazalarla bağlantılı olarak herhangi bir cezai işlem uygulanmış mıdır? 2019-2025 yılları arasında metrobüs hattında yaşanan ölümlü veya yaralanmalı kazalar kaç adettir? Bu kazalara ilişkin yürütülen idari soruşturmaların sonuçları nelerdir? Bu soruşturmalar sonucunda İETT bünyesinde görevli personele veya yüklenici firmalara uygulanan idari ve mali yaptırımlar olmuş mudur?" sorularını yöneltti.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

METROBÜS ONARIMINDA HANGİ İHMALLER YAPILDI?

Akın, İETT tarafından hizmet alımıyla sürdürülen metrobüs bakım işlemlerinde görevli yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin halen yürürlükte olup olmadığını sorarak, şunları kaydetti:

"Bu firmanın geçmiş 5 yıl içinde aldığı toplam ceza ve ihtar sayısı nedir? Beyaz yol, beton yol uygulaması kapsamında fren mesafesi, yol tutuşu, lastik aşınması gibi temel güvenlik unsurlarının ölçüldüğü teknik bir değerlendirme raporu hazırlanmış mıdır? Bu rapor kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? İETT metrobüs şoförlerinin, arıza bildiriminde bulunduklarında işlem yapılmadığı yönündeki beyanları doğrultusunda, arıza takip ve müdahale sistemi yeniden yapılandırılmakta mıdır? Şoförlerin teknik uyarılara müdahale yetkisi olup olmadığı açıkça tanımlanmış mıdır?"

SORU ÖNERGESİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Başkanvekili Aslan, bu tür olaylarda, olay olduğu anda otomatik olarak savcılığın ve İETT Teftiş Kurulunun devreye girdiğini ve yeterli soruşturmaların yapıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

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Haramidere faciası İBB Meclisi’nde: Sadece teknik arıza değil zincirleme ihmal! Haramidere faciası İBB Meclisi’nde: Sadece teknik arıza değil zincirleme ihmal! Haramidere faciası İBB Meclisi’nde: Sadece teknik arıza değil zincirleme ihmal!
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