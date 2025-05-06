Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! 2 şüpheli daha gözaltında...

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi.