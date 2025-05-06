Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! 2 şüpheli daha gözaltında...
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü oruşturmada flaş gelişme yaşandı. Olaya ilişkin tutuklu B.B ve U.B ile birlikte hareket ettiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli yakalandı. Öte yandan Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi.
Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalanması için emniyet birimlerine gözaltı kararı gönderildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.
MİNGUZZİ'Yİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yargılama devam ederken şüphelilerin olayın ardından kaçarken metrobüse bindikleri ortaya çıktı. Fikirtepe durağından metrobüse binen şüphelilerin görüntüleri dava dosyasına girdi.
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