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Özgür Özel’e tokat öncesi açma germe!

Özgür Özel'e tokat öncesi açma germe!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 16:57
Güncelleme:05.05.2025 16:57
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreni sonrası bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu polis tarafından gözaltına alınırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Tengioğlu’nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürmek ve birini yaralamaktan sabıkalı olduğu, siyasi ya da örgütsel bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi. Öte yandan Tengioğlu'nun Özgür Özel'e tokat atmadan önce kenarda açma germe hareketleri yaptığı anlar kameralara yansıdı. İşte o anlar...
Özgür Özel’e tokat öncesi açma germe!
Özgür Özel’e tokat öncesi açma germe!
Özgür Özel'e tokat öncesi açma germe!
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