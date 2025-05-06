Emine Erdoğan'dan Hıdırellez paylaşımı
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında, 'Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez'in insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalaması dileğinde bulundu.
Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum. Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun." ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 TUS kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM 1. dönem tercih tarihleri ve taban puanları...
- AF İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | 10. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, maddeleri neler?
- MBSTS sonuç ekranı ÖSYM 2025 | Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Emekliye tek seferde 21.000 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye net kılavuz: Denizbank, Garanti, Halk Bankası
- E - OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | e-Okul VBS öğrenci girişi ile 2025 BİLSEM sınav sonuçları tıkla öğren sayfası
- Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB Takvimi: Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?
- İOKBS sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 2025 Muharrem ayı başlangıç tarihi
- Yaz gibi başlayıp kış gibi bitecek! Gün gün hava durumu raporu geldi: O illerde 32 derece görülecek
- Sağlık Bakanlığı 122.Dönem DHY kura takvimi 2025 | 2.239 hekim DHY atama tercihleri ne zaman, başvurular bitti mi? ekip.saglik.gov.tr
- Hıdırellez duası ve anlamı | Hıdırellez duası nedir, ne zaman okunur?
- Uçan adam Sabri öldü mü, neden öldü? Sabri Yıldız kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?