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Emine Erdoğan'dan Hıdırellez paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.05.2025 10:35
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Emine Erdoğan’dan Hıdırellez paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında, 'Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez'in insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalaması dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum. Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Hıdırellez paylaşımı (X)Emine Erdoğan'dan Hıdırellez paylaşımı (X)

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Emine Erdoğan’dan Hıdırellez paylaşımı Emine Erdoğan’dan Hıdırellez paylaşımı Emine Erdoğan’dan Hıdırellez paylaşımı
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