Özgür Özel’e saldırmıştı! O şüphelinin katlettiği oğlunun mezarında dikkat çeken detay: Analar gününde nasıl kıydın bize?

Fotoğraf-İHA

MEZARDA YÜREK DAĞLAYAN DETAY: NASIL KIYDIN BİZE

Babası tarafından öldürülen Barış'ın Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezar taşındaki "Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" ifadeleri dikkat çekti.