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Özgür Özel'e saldırmıştı! O şüphelinin katlettiği oğlunun mezarında dikkat çeken detay: Analar gününde nasıl kıydın bize?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.05.2025 18:49 Güncelleme: 04.05.2025 19:13
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Özgür Özel’e saldırmıştı! O şüphelinin katlettiği oğlunun mezarında dikkat çeken detay: Analar gününde nasıl kıydın bize?

İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şüphelinin evlatlarını katlettiği ortaya çıkmıştı. Saldırgan şahsın öldürdüğü oğlunun Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezarı ise oldukça dikkat çekti. Mezar taşında yer alan 'Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize' yazı yürekleri dağladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şüphelinin öldürdüğü oğlunun Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezarındaki "Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" yazısı dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL'E TOKATLI SALDIRI

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRDI

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T. (66), gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

EVLAT KATİLİ ÇIKTI!

İçişleri Bakanllığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2004 yılında çocukları Barış'ı (19) ve Mutlu'yu (17) silahla vurarak öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan S.T.'nin müebbet hapis cezası aldığını ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

MEZARDA YÜREK DAĞLAYAN DETAY: NASIL KIYDIN BİZE

Babası tarafından öldürülen Barış'ın Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezar taşındaki "Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" ifadeleri dikkat çekti.

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