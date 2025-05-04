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Özgür Özel’e yapılan saldırıda yeni detaylar! İlk kez A Haber’de

Özgür Özel'e yapılan saldırıda yeni detaylar! İlk kez A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 04.05.2025 21:51
Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen anma töreni sonrasında salondan ayrılan CHP lideri Özgür Özel tokatlı saldırıya uğradı. Saldırganın sabıka kaydı ve geçmişi dikkat çekerken 2 çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken saldırgan Selçuk Tengioğlu'na ilişkin çarpıcı detaylar ilk kez A Haber'de yayınlandı. Canan Barlas ile Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman sürecin nasıl gerçekleştiğini anlattı. Karaman, Pervin Buldan’ın konuşmasını beğendiğini ifade eden şahsın, törende bir süre alanda beklediği ve uygun anı bulunca Özgür Özel’e saldırdığı belirtildi. Nazif Karaman ayrıca saldırganın AKM binasına hiç girmediğini ve X-Ray cihazlarından geçmediğini de belirtti.
Özgür Özel’e yapılan saldırıda yeni detaylar! İlk kez A Haber’de
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