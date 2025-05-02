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CHP’nin polis nefretinin en net görüntüsü A Haber’de! Başörtülü polis memurunun üzerine otobüsü sürdü

CHP'nin polis nefretinin en net görüntüsü A Haber'de! Başörtülü polis memurunun üzerine otobüsü sürdü

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 02.05.2025 00:45
Güncelleme:02.05.2025 01:06
CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüsün şoförü polisin "dur" ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdü. Adalet Bakanı Tunç, "Bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez" açıklamasını yaptı. Otobüsle görevli polis memurunun dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren CHP otobüsü şoförünün en görüntüleri A Haber ekranlarına yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförünün başörtülü polis memurunun üzerine otobüsü sürerek az kalsın cana kastettiği görülüyor.
CHP’nin polis nefretinin en net görüntüsü A Haber’de! Başörtülü polis memurunun üzerine otobüsü sürdü
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