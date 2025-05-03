03 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk milliyetçiliğini karalamak milletin ruh köküne yabancılaşmaktır

MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk milliyetçiliğini karalamak milletin ruh köküne yabancılaşmaktır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 03.05.2025 13:50
ABONE OL
MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk milliyetçiliğini karalamak milletin ruh köküne yabancılaşmaktır

Bahçeli: Faşizmle milliyetçiliği, ırkla milleti bir ve aynı görmek, bu puslu alanda Türk milliyetçiliğini karalamak ve kötülemek niyetiyle fırsat kollamak en hafif tabirle cahillik ve milletin ruh köküne yabancılaşmaktır. Ayırma, dağıtma, bölme, dışlama, yabancılaştırma milliyetçiliğin lügatinde olmayan anomiler, milliyetçiliğin diline aykırı anormallikler olarak değerlendirilmeli ve böyle anlaşılmalıdır.

Bahçeli: Faşizmle milliyetçiliği, ırkla milleti bir ve aynı görmek, bu puslu alanda Türk milliyetçiliğini karalamak ve kötülemek niyetiyle fırsat kollamak en hafif tabirle cahillik ve milletin ruh köküne yabancılaşmaktır. Ayırma, dağıtma, bölme, dışlama, yabancılaştırma milliyetçiliğin lügatinde olmayan anomiler, milliyetçiliğin diline aykırı anormallikler olarak değerlendirilmeli ve böyle anlaşılmalıdır.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk milliyetçiliğini karalamak milletin ruh köküne yabancılaşmaktır MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk milliyetçiliğini karalamak milletin ruh köküne yabancılaşmaktır MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk milliyetçiliğini karalamak milletin ruh köküne yabancılaşmaktır

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör