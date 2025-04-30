İmamoğlu da dahil diploma iptalleri adreslere gönderilecek

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişleri usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin iptal kararını adreslerine tebliğ edecek.

ADRES TESPİTLERİ YAPILIP TEBLİĞ EDİLECEK

SABAH'ın rektörlük kaynaklarından teyit ettiği bilgiye göre; tebliğler, ilgililerin üniversite kütüklerinde adreslerinin bulunmaması nedeniyle gecikti. Öğrenci işlerinin yürüttüğü sürecin adres tespiti aşamasında olduğu, adreslerinin belirlenmesinin ardından kararın ilgililere tebliğ edileceği öğrenildi.

Kararın dekanlar tarafından imzalanmasının gerekmediğini de belirten rektörlük kaynakları, Üniversite'nin günlük tartışmalardan uzak tutulmasının önemli olduğunu vurguladı.