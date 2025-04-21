Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma soruşturmasında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' sürecinde İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişi Başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı.
İstanbul Üniversitesi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti.
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