Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma soruşturmasında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Üniversitesi geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ve 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini duyurmuştu. (A Haber arşiv)



28 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

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