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Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma soruşturmasında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.04.2025 10:53 Güncelleme: 21.04.2025 11:12
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Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma soruşturmasında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' sürecinde İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişi Başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

İstanbul Üniversitesi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti.

İstanbul Üniversitesi geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ve 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini duyurmuştu. (A Haber arşiv)İstanbul Üniversitesi geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ve 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini duyurmuştu. (A Haber arşiv)

28 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI
İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

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Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma soruşturmasında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma soruşturmasında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma soruşturmasında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı
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