Konya'da CHP'nin "kuru sıkı silah" provokasyonu! Valilik duyurdu: 2 provokatör tutuklandı
Konya'da CHP'nin mitingi için tanıtım yapıldığı esnada şüpheli 2 kişi havaya kuru sıkı silahla ateş etti. CHP yandaşları bunu her ne kadar 'silahlı saldırı' olarak servis etse de Konya Valiliği tarafından yapılan açıklama ile algıları çöktü. Valilik açıklamasında şüpheli şahısların gözaltına alındığını duyurarak 'Şüpheli M. K.'nın emniyette verdiği ifadesinde kendisinin CHP ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu, tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. ' denildi. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.
Konya'da CHP'nin mitingi için tanıtım yapıldığı esnada şüpheli 2 kişi havaya kuru sıkı silahla ateş etti.
CHP yandaşları bunu her ne kadar "silahlı saldırı" olarak servis etse de Konya Valiliği tarafından yapılan açıklama ile algıları çöktü.
"CHP KONVOYUNA SİLAHLI SALDIRI" BAŞKA ÇIKTI!
Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halindeyken M.K. ve B.D'nin "kurusıkı" diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiğinin öğrenildiği belirtildi.
Konya Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"01.05.2025 günü saat 16:00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi Sesli yayın aracı 03.05.2025 günü gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayii içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halinde iken M. K. ve B.D. isimli şahısların Kurusıkı diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiş, ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar kuru sıkı tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde yakalanmıştır.
Şüpheli M. K.'nın emniyette verdiği ifadesinde kendisinin CHP ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu, tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.
Şüpheli şahısların, işyerinde evlerinde ve araçlarında arama yapılmış suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 02.05.2025 günü Çumra Cumhuri yet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
2 PROVOKATÖR TUTUKLANDI
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden silah teşhiri yaparak video paylaşan 2 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformu X üzerinden M.Ö. arkadaşı M.S. ile dün silah teşhir ettiği görüntüleri paylaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan incelemede, M.Ö'nün "müstehcenlik", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından daha önce soruşturma geçirdiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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