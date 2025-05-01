İstanbul’da kentsel dönüşüm yardımları kararı Resmi Gazete’de!

Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü)

700 BİN TL'DEN 875 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Mevcut yardım tutarları artırılarak, 700 bin TL olan destek 875 bin TL'ye, 350 bin TL olan destek 437 bin 500 TL'ye, 1 milyon 400 bin TL olan destek ise 1 milyon 750 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca, 100 bin TL olarak uygulanan bir diğer yardım kalemi de 125 bin TL olarak güncellendi.

Karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.