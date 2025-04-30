Yarısı Bizdende hibe ve kredi desteği arttı! Başkan Erdoğan yeni rakamları duyurdu

“Yarısı Bizden”de hibe ve kredi desteği arttı! Başkan Erdoğan yeni rakamları duyurdu
İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm bir kez daha gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Yarısı Bizden Kampanyasında hibe ve kredi miktarının yükseltildiğini açıkladı. İşte detaylar...
23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelen depremler sonrasında vatandaşlar Yarısı Bizden Kampanyasını yeniden araştırmaya başladı.
'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi desteği veriliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda bu miktarın artırıldığını açıkladı.
Başkan Erdoğan, "İstanbul'un hizmetindeyiz, emrindeyiz. Yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı Bizden Kampanyasındaki destek tutarını artıyor 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz. Kentsel dönüşümde kimsenin ideolojik takıntıları ile uğraşacak vaktimiz yok. Yapı stokunun yenilenmesi bizim için ertelenemez meseledir." ifadelerini kullandı.
"86 MİLYON OLARAK EL ELE VERİP SÜRECİ YÖNETECEĞİZ"
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ilk anından itibaren İstanbul halkının yanında olan bakan ve bürokratları tebrik eden Erdoğan "Daha büyük acılar yaşamadan 86 milyon olarak el ele verip bütüncül planlama ile süreci yöneteceğiz. Tüm yerel yönetimleri, bilim insanlarını bu sürece destek olmaya davet ediyorum." dedi.
BAKANLIK DETAYLARI PAYLAŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medyadan yeni kampanyanın detaylarını paylaştı.
KONUT İÇİN 1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK
|DAHA ÖNCE
|ŞİMDİ
|HİBE
|700 BİN TL
|875 BİN TL
|KREDİ
|700 BİN TL
|875 BİN TL
|TAŞINMA DESTEĞİ
|100 BİN TL
|125 BİN TL
İŞ YERİ İÇİN 1 MİLYON TL DESTEK
|DAHA ÖNCE
|ŞİMDİ
|HİBE
|350 BİN TL
|437 BİN 500 TL
|KREDİ
|350 BİN TL
|437 BİN 500 TL
|TAŞINMA DESTEĞİ
|100 BİN TL
|125 BİN TL
KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Kredi taksitleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılında faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılacak.
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