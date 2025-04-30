Yarısı Bizdende hibe ve kredi desteği arttı! Başkan Erdoğan yeni rakamları duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"86 MİLYON OLARAK EL ELE VERİP SÜRECİ YÖNETECEĞİZ"

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ilk anından itibaren İstanbul halkının yanında olan bakan ve bürokratları tebrik eden Erdoğan "Daha büyük acılar yaşamadan 86 milyon olarak el ele verip bütüncül planlama ile süreci yöneteceğiz. Tüm yerel yönetimleri, bilim insanlarını bu sürece destek olmaya davet ediyorum." dedi.