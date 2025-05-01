CHP’li vekiller tatil köyü peşinde! Gündemleri kentsel değil rantsal dönüşüm

CHP’de 3 dönem milletvekilliği yapan Ensar Öğüt (AHABER ARŞİV)



ISLAK İMZALI DAVET

Öğüt'ün milletvekillerine gönderdiği ve basına sızan mektupta ise rezidansların 1+1 ve 2+1 şeklinde projelendirildiği görüldü. 1+1 daireler 3 milyon 250 bin liradan, 2+1 dairelerin ise 4 milyon 350 bin liradan satışa sunuldu. Öğüt'ün vekillere ıslak imza ile gönderdiği mektupta, "Sayın milletvekilim, uzun zamandan beri Bodrum bölgesinde denize sıfır cepheli, imarlı, havaalanına yakın tatil köyü yapmak için arsa arayışındaydık. Büyük araştırmalar sonucunda Milas Kıyıkışlacık koyunda 103 bin 798 metrekarelik arsa alınmıştır. Kalan üyelikler için sınırlı sayıda üye kaydı yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.