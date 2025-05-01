CHP'li vekiller tatil köyü peşinde! Gündemleri kentsel değil rantsal dönüşüm
Türkiye’nin kentsel dönüşüme odaklandığı bugünlerde, CHP'li vekillerin Muğla'daki bir koyda 'kendilerine özel' tatil köyü kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Eski CHP milletvekili Ensar Öğüt'ün yöneticisi olduğu kooperatif aracılığıyla doğa cenneti koyda başlatılan projeye katılmak için CHP'li vekiller sıraya girdi.
CHP'de 3 dönem milletvekilliği yapan Ensar Öğüt, yöneticisi olduğu kooperatif üzerinden Muğla'da tepki çeken bir proje için düğmeye bastı. CHP'li eski ve mevcut milletvekillerinin birçoğuna mektup gönderen Öğüt, Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Koyu'nda 103 bin metrekarelik alanda turizm imarlı arsa satın aldıklarını duyurdu.
CHP'Lİ VEKİLLERE 'KOOPERATİFE ÜYE OLMA' ÇAĞRISI
5 katlı rezidans yapacaklarını açıklayan Öğüt, sınırlı sayıdaki daireleri temin edebilmek için milletvekillerine 'kooperatife üye olma' çağrısı yaptı. Basına sızan mektup, tepkilere sebep oldu. Yerel kaynaklar, projenin CHP'li vekillere özel bir girişim olduğunu savunurken, inşaatların yapılacağı alanın yapılaşmadan uzak bir bölge olması, eleştirileri daha da artırdı.
DENİZE SIFIR 5 KATLI PROJE
Projenin hayata geçirilmek istendiği nokta, denize sıfır, havalimanına ise yalnızca 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Otel konseptinde, 5 katlı olarak planlanan proje, ilçede betonlaşmaya karşı olan yerel halkın tepkisine sebep oldu. Projeye ilişkin birçok detayın hala bilinmediğini aktaran yerel kaynaklar, 400'e yakın CHP'li vekilin bölgeye yerleştirilmek istendiğini öne sürdü.
ISLAK İMZALI DAVET
Öğüt'ün milletvekillerine gönderdiği ve basına sızan mektupta ise rezidansların 1+1 ve 2+1 şeklinde projelendirildiği görüldü. 1+1 daireler 3 milyon 250 bin liradan, 2+1 dairelerin ise 4 milyon 350 bin liradan satışa sunuldu. Öğüt'ün vekillere ıslak imza ile gönderdiği mektupta, "Sayın milletvekilim, uzun zamandan beri Bodrum bölgesinde denize sıfır cepheli, imarlı, havaalanına yakın tatil köyü yapmak için arsa arayışındaydık. Büyük araştırmalar sonucunda Milas Kıyıkışlacık koyunda 103 bin 798 metrekarelik arsa alınmıştır. Kalan üyelikler için sınırlı sayıda üye kaydı yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İMARA 13 YIL ÖNCE AÇILMIŞ
Söz konusu projenin yapılmak istendiği yer, Pencereli mevkiinde 367 ada/23 parsel ve 367 ada/24 parsel numaralarında yer alıyor. SABAH'ın edindiği bilgilere göre söz konusu bölgeler, 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ve 'Doğal Sit Alanı' dahilinde yer almıyor. Bölgenin, 2012 ve 2013 yıllarında Mülga Güllük Belediye Meclisi kararlarıyla imara açıldığı aktarıldı. 23 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı "tercihli kullanım alanı" bir kısmı ise "günübirlik tesis alanı" kullanımında bulunuyor. 24 parsel numaralı taşınmazın "rekreasyon alanı" kullanımında kaldığı öğrenildi.
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