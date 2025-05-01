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Türkiye genelinde elektrik kesilme riski var mı? Bakan Bayraktar'dan açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.05.2025 11:28 Güncelleme: 01.05.2025 11:40
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Türkiye genelinde elektrik kesilme riski var mı? Bakan Bayraktar’dan açıklama

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi

Ayrıntılar geliyor....

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Türkiye genelinde elektrik kesilme riski var mı? Bakan Bayraktar’dan açıklama Türkiye genelinde elektrik kesilme riski var mı? Bakan Bayraktar’dan açıklama Türkiye genelinde elektrik kesilme riski var mı? Bakan Bayraktar’dan açıklama

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