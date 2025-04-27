Yolsuzluğun perde arkası A Haber'de! 10 bin mermi ve çok sayıda kaşe: Gözaltı listesinde İmamoğlu'nun kayınbiraderi de var
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 53 şüpheliden 50’si gözaltına alındı. Bu isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya, ve Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun ve İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de bulunuyor. Öte yandan bir tıp merkezine yapılan aramada 10 bin mermi ve çok sayıda kaşe ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ayrıntılarıyla Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonunda 53 şüpheliden 50'si gözaltına alındı. İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerine yapılan operasyonda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB İmar ve Şehircilik Daire Bşk. Ramazan Gülten, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Afet İşleri Daire Başkanı Murat Yazıcı ve eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan ve birçok isim gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamındaki aramalarda bir tıp merkezinde 10 bin mermi ve çok sayıda kaşe ele geçirildi.
A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları Satır Arası programında operasyonun ayrıntılarını anlattı.
DİJİTAL MATERYALLERLE İSİMLER ULAŞILDI
2. dalga diyoruz biz bu operasyona çünkü operasyonu ilki 19 Mart'ta örgütün elebaşısı Silivri cezaevinde tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu operasyondu. O operasyonda zaten MASAK raporları var. Daha da önemlisi ele geçirilen dijital materyallerle ulaşılan isimler var. O isimlerde yapılan bu operasyonda gözaltına alındı. Bu operasyonun bir gün öncesinde aslında Türkiye'ye şoke eden bir görüntü ortaya çıktı. Bu görüntülerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir yetkiliden tatmin edici, akla uygun bir açıklama henüz gelmedi.
GÜVENLİK KAMERALARI KOLİ BANDIYLA KAPATILDI
Seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu kendi şehrinde bir otele gidiyor ve bu otelde toplantı yapmak üzere gittiği iddia ediliyor. Bu toplantı öncesinde valizlerle adamlar geliyor ve valizin içerisinde para olduğu düşünülüyor. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibinden birileri geliyor, bu korumalardan biri de Çağlar Türkmen. Güvenlik kamerası daha önce Türkmen'in hazırlamış olduğu koli bandı ile kapatıyor. Ekrem İmamoğlu'nun otel içerisindeki geçeceği güzergahlarda bulunan alanlarda vatandaşlar gönderiliyor. Ekrem İmamoğlu yanındaki iki özel koruması ile birlikte otele gelişi yine kameralara yansıyor.
4.5 MİLYONLUK PARA VE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Sabah saatlerinde yapılan ikinci dalga operasyonu İstanbul, Tekirdağ, Ankara'daki farklı noktalarda soruşturma içerisindeki kişiler gözaltına alınıyor. Mali Suçlarla Mücadele polis ekipleri Ankara'daki bir ofise gerçekleştirdiği operasyonda Rasim Kaya'nın yaklaşık 4.5 milyon TL değerindeki para bulunan o paralar kayıt altına alınır ve dijital materyaller ekipler tarafından alınıyor.
10 BİN MERMİ VE ÇOK SAYIDA KAŞE ELE GEÇİRİLİYOR
Mehmet Şahin isimli bir kişinin Beylikdüzü'ndeki tıp merkezi ofisinde koli koli mermiler var. Bu kişinin ofisinde 10 binden fazla mermi bulunuyor. Bu görüntünün sonuna geldiğimizde masanın üzerinde çok sayıda kaşe var. Ve bu kaşeler 19 Mart'taki operasyonu hatırlatıyor. Ve bu kaseler her biri farklı bir firma ismi taşıyor. Bu ne anlama geliyor? Murat Ongun'un en yakınındaki kişi Emrah Bağdatlı'nın paravan şirketlerle ihaleler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Buradaki kaselerde şirketler gerçekten var mı, paravan şirketler mi, ya da bu kaselerin tamamının toplanmasının sebebi ne? Siz muhasebeci değilsiniz eğer burada mali müşavir değilseniz bence bu kadar kasenin burada olması çok da normal bir şey değil.
"2. DALGA OPERASYONUNDA YOLSUZLUK VAR"
Biz en çok ihalelerde bu tarz kaşeler kullanıldığını gördük bir önceki operasyonda toplamda 60 bin firma belirleniyor ve bu firmaların tamamı Emrah Bağdatlı'nın organizasyonunda ihalelere katılıyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2. dalga olarak değerlendirilen operasyonunun temelinde yolsuzluk var. Yani mali bir suç var. Şimdi buradaki kaşeler paravan şirketlerin de olabilir ya da aynı kişi bünyesinde hareket indirilen şirketlerin de olabilir. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
İFADELER BU GECE YA DA SABAH SAATLERİNDE ALINACAK
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasındaki ikinci dalgada 51 kişi gözaltına alındı gözaltına alınanlı arasında Bakırköy Belediye başkan yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün özellikle üzerinde durmamız gerektiği kanaatindeyim. İlk operasyon gerçekleştiğinde bana o zaman ulaşan bir bilgide Bakırköy Belediyesi'nde bir başkan yardımcısı o bölgede bulunan vatandaşları ve esnafı resmen kafa koparıyor demiştim. Bu isim bir bayan kuaförüne eğer burada ruhsat almak istiyorsan bana 200 bin dolar vereceksin diyor. O bölgede çok sayıda esnafın kendilerini rüşvet vermeden ruhsat alamadıklarını çok iyi biliyorlar. Eğer siz Bakırköy'de bir yer açacaksınız ruhsat alacaksınız. Bu ruhsatın onayını verecek tek kişi Ali Rıza Akyüz'dür. Bu bölgede defalarca kez o bölgede esnafla buluştum ve bu iddialar üzerine esnaf aynı şeyi söylüyor. Hatta esnaflar Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne kadar şikayetçi olacak kadar da yeter artık demişler. Şu anda da şüpheli olarak Ali Rıza Akyüz gözaltına alındı ve ve ben çok daha farklı bilgilerin de ortaya çıkacağı kanaatindeyim.
İMAMOĞLU'NUN KAYINBİRADERİ DE GÖZALTINA ALINDI
Cevat Kaya, Dilek İmamoğlu'nun abisi Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderidir. İşin içerisine artık aile üyeleri de girdi. Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa'da var. Bu çok önemli bir detay. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildiler. 51 şüpheli Vatan Yerleşkesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu kişilerin ifadeleri önümüzdeki saatlerde ya da sabah saatlerine başlaması bekleniyor. Eski CHP milletvekili Turan Aydoğan, Zeynep Ongun, Murat Yazıcı bu isimler az önce bir önceki operasyonda gözaltına alınan kişilerin ifadeleri MASAK raporlarını da belirlenmesini açık tanıkların ifadesinde oluşması sonucu yapılan bir operasyon. Bu operasyon üçüncü ve dördüncü dalgasının geleceğini düşünüyorum.
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