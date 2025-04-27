Yolsuzluğun perde arkası A Haber’de! 10 bin mermi ve çok sayıda kaşe: Gözaltı listesinde İmamoğlu’nun kayınbiraderi de var

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İFADELER BU GECE YA DA SABAH SAATLERİNDE ALINACAK

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasındaki ikinci dalgada 51 kişi gözaltına alındı gözaltına alınanlı arasında Bakırköy Belediye başkan yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün özellikle üzerinde durmamız gerektiği kanaatindeyim. İlk operasyon gerçekleştiğinde bana o zaman ulaşan bir bilgide Bakırköy Belediyesi'nde bir başkan yardımcısı o bölgede bulunan vatandaşları ve esnafı resmen kafa koparıyor demiştim. Bu isim bir bayan kuaförüne eğer burada ruhsat almak istiyorsan bana 200 bin dolar vereceksin diyor. O bölgede çok sayıda esnafın kendilerini rüşvet vermeden ruhsat alamadıklarını çok iyi biliyorlar. Eğer siz Bakırköy'de bir yer açacaksınız ruhsat alacaksınız. Bu ruhsatın onayını verecek tek kişi Ali Rıza Akyüz'dür. Bu bölgede defalarca kez o bölgede esnafla buluştum ve bu iddialar üzerine esnaf aynı şeyi söylüyor. Hatta esnaflar Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne kadar şikayetçi olacak kadar da yeter artık demişler. Şu anda da şüpheli olarak Ali Rıza Akyüz gözaltına alındı ve ve ben çok daha farklı bilgilerin de ortaya çıkacağı kanaatindeyim.