Türkiye ile İtalya ilişkilerinde yeni perde! 11 anlaşma imzalandı

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arşivler Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir ile İtalya Kültür Bakanı Giuli imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Spor Dairesi ve Gençlik Politikaları ve Evrensel Kamu Hizmeti Dairesi Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Engelliler Bakanı Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İtalya Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Ulaştırma Koridorlarının Kullanımı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile İtalya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi imzaladı.

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan havacılık ve savunma sanayi firması Leonardo arasındaki ön protokol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO'su Roberto Cingolani tarafından imzalandı.