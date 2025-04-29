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MSB duyurdu: Nevşehir'den acı haber!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 18:27
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MSB duyurdu: Nevşehir’den acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı, Nevşehir'de atış eğitmi sırasında yaşanan kaza sonucu 29 Nisan 2025 tarihinde Jandarma İstihkam Astsubay İkinci Kademeli Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit düştüğünü açıkladı.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Sizi Toprağa Değil Yüreğimize Gömdük... Vatan Size Minnettardır" başlığıyla yayınladığı bildiride Nevşehir'de atış eğitimi esnasında yaşanan kaza sonucu Jandarma İstihkam Astsubay İkinci Kademeli Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit düştüğünü duyurdu.

Bakanlık açıklamalısında, "Jandarma İstihkam Astsubay İkinci Kademeli Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, 29 Nisan 2025 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allahtan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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MSB duyurdu: Nevşehir’den acı haber! MSB duyurdu: Nevşehir’den acı haber! MSB duyurdu: Nevşehir’den acı haber!
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