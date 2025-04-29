Başkan Erdoğan: İtalya Avrupa güvenliğine verdiğimiz katkının farkında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği konusunda verdiği katkının İtalya'nın dikkatini çektiğini söylerken 'AB üyeliğimize katkı verecekler' dedi. Öte yandan Gazze'deki ilk önceliklerinimn ateşkes olduğunu belirten Erdoğan İtalya ile ticaretteki yeni hedefin 40 milyar dolar olduğunu duyurdu. İtalya Başbakanı Meloni ise Türkiye ile stratejik ortak olduklarının altını çizerken 'Bütün fırsatları değerlendiriyoruz' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nde imza töreni ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
"ERDOĞAN'A ARA BULUCULUK ROLÜ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Başbakan Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Çalışmalarımızın sonuçlarından çok mutluyuz." dedi.
"Ülkelerimiz arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum." ifadesini kullanan Meloni, şöyle devam etti:
"İtalya-Türkiye arasında Akdeniz'de bir numara olacak şekilde iyi ilişkiler var. 2024'te 30 milyar doları aşan dış ticaret hacmimizle birlikte rekor kırmış durumdayız. Son dönemde yüzde 28 artışla önemli rakamlar elde ettik. Birbirimizi tamamlayan faaliyetlerimiz ve üretimlerimiz var."
Meloni, potansiyelin hep arttığını, katma değer üretildiğini belirterek "Son derece olumlu bir tablo. Arzu ettiğimiz 30 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 yıl erken tutturmuş oluyoruz." diye konuştu.
"YENİ FIRSATLAR OLACAK"
Orta dönemde ikili ticaret hacminin 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini dile getiren Meloni, bunun için çok çalışılması gerektiğini söyledi.
Meloni, her iki liderin de kendi firmalarının kapasitelerine güvendiğini ifade ederek Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar'ın başarılarından övgüyle söz etti.
İtalyan Başbakan, "İtalya merkezli ortak bir girişim var olunca, hem halihazırda güçlü noktalarımız daha güçlü olacak hem de bütün Avrupa'ya yönelik olarak yeni fırsatlar oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.
AKDENİZ VURGUSU
Enerjide, özellikle doğal gazla iki ülkenin "stratejik ortaklar" konumunda olduğunu vurgulayan Meloni, yenilenebilir enerji, uzay, hızlı tren, kültür varlıklar ve arkeoloji gibi alanlarda işbirliği arzusunun bulunduğunu kaydetti.
Meloni, "(Türkiye ile) İlişkimiz ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor. Avrupa-Akdeniz senaryosunda Atlantik İttifakı çerçevesinde müttefik ülkeleriz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile jeopolitik krizleri de uzun uzun istişare ettiklerini belirten Meloni, kendisine Ukrayna'da arabuluculuk çabaları için teşekkür etti.
Meloni, Gazze, Suriye ve Libya'daki durumlar bağlamında yeniden inşa süreci ve kalıcı barış yönündeki gayretleri desteklediklerini kaydetti.
Türkiye ile ortaklaşa şekilde göç konusunda son derece iyi tedbirler aldıklarına işaret eden Meloni, Türkiye kaynaklı düzensiz göçün sıfıra indiğini söyledi.
Meloni, suç örgütleri ve insan kaçakçılarına geçit verilmemesi konusunda mutabık olunduğunu da belirterek "Şu ana kadar yaptıklarımızdan ötürü gurur duyabileceğimizi düşünüyorum." dedi.
"TİCARETTE HEDEF 40 MİLYAR DOLAR"
Meloni sonrasında konuşan Başkan Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı:
"Meloni ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. İtalya ile aramızda uyum var. Avrupa Birliğine üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum"
"YENİ ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ OLACAK"
"Karşılıklı yatırımların da olumlu seyrettiğini görüyoruz. Türk firmaları da İtalya'da önemli yatırımlara imza atıyor. İtalya'yla savunma sanayi alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu yıl içinde Türkiye'de düzenleyeceğimiz toplantı ile de aldığımız kararların takibini yapacağız. İtalya ile düzensiz göçle mücadelede iş birliğimizi sürdüreceğiz."
"GAZZE'DE ATEŞKES ÖNCELİĞİMİZ"
"İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir.. Sürdürülebilir çözümler için çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz. İtalya ile bu konuda mutabık kaldık."
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