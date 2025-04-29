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Google'ın algoritma değişikliği Meclis'in gündemine geliyor! Kritik toplantı 8 Mayıs'ta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 07:51 Güncelleme: 29.04.2025 08:00
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Google’ın algoritma değişikliği Meclis’in gündemine geliyor! Kritik toplantı 8 Mayıs’ta

Google'nın algoritma değişikliği nedeniyle haber sitelerinde meydana gelen olumsuz etkiler, Meclis'e geliyor. 8 Mayıs'taki kritik toplantıda, algoritma değişikliğiyle ilgili bilgi alacak ve tepkileri dile getirecek. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da, Google'ın haber sitelerini ekonomik anlamda zora sokarak halkın haber alma hakkına müdahale eden politikalarını sorgulayacaklarını söyledi.

Google temsilcilerini davet eden komisyon, algoritma değişikliğiyle ilgili bilgi alacak ve tepkileri dile getirecek. Yılda binlerle ifade edilen algoritma değişikliği, Google'ın tek taraflı politikalarıyla yapıldığı ve şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Google’ın algoritma değişikliği Meclis’in gündemine geliyor! Kritik toplantı 8 Mayıs’ta

Google, algoritma güncellemesi adı altında medya ekosistemine zarar vermekle, bağımsız habercilik ve yayıncılar üzerinde ciddi baskı oluşturmakla suçlanıyor.

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (A Haber)Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (A Haber)

Sabah'ın haberine göre; Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da algoritma değişiklikleri nedeniyle getirilen eleştiri ve suçlamaları hatırlatarak komisyon olarak Google'ın haber sitelerini ekonomik anlamda zora sokarak halkın haber alma hakkına müdahale eden politikalarını sorgulayacaklarını söyledi.

Google’ın algoritma değişikliği Meclis’in gündemine geliyor! Kritik toplantı 8 Mayıs’ta

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Google’ın algoritma değişikliği Meclis’in gündemine geliyor! Kritik toplantı 8 Mayıs’ta Google’ın algoritma değişikliği Meclis’in gündemine geliyor! Kritik toplantı 8 Mayıs’ta Google’ın algoritma değişikliği Meclis’in gündemine geliyor! Kritik toplantı 8 Mayıs’ta
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