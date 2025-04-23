Google için alarm zili! İmparatorluğu sona mı eriyor? Bölünme tehlikesi kapıda

İnternetin neredeyse sahibi gibi davranan Google'ın tahtı sallanmaya başladı. Amerikan hükümeti, Google'ın piyasa hakimiyeti ve tekel gücü için harekete geçerek, teknoloji devine bir dizi antitröst davası açtı. Reklam pazarındaki tekeli geçtiğimiz hafta tescillenen Google, şimdi de arama motoru pazarındaki hakimiyetine ilişkin davada yargılanıyor.

Üç hafta sürecek duruşmalarda, Google'ın Chrome tarayıcısı ve varsayılan arama motoru anlaşmaları üzerinden rekabeti yasa dışı şekilde engelleyip engellemediği değerlendirilecek. ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın parçalanmasını istiyor. Chrome tarayıcısı, Android işletim sistemi ve YouTube gibi büyük hizmetlerin ayrı şirketler haline gelmesi gündemde. Bölünme gerçekleşirse piyasaya yeni oyuncular girip, rekabet artabilir. Dolayısıyla davanın sonucu, teknoloji dünyasını yakından ilgilendiriyor.

REKLAMDA TEKEL

ABD'de federal bir yargıç geçtiğimiz hafta Google'ın çevrim içi reklam teknolojisi pazarında yasa dışı şekilde tekel kurduğuna hükmetmişti. Karar, şirketin reklam ürünlerinin bölünmesinin önünü açmıştı. ABD Bölge Yargıcı Leonie Brinkema, şirketin kârını artırmak için bazı çevrim içi pazarlama teknolojilerini yasa dışı olarak kullandığını belirtmişti.

Mahkeme kararı, Google'ın rekabeti yeniden tesis etmesi için ne gibi adımlar atması gerektiğine ilişkin ayrı bir duruşmanın yapılmasının önünü açmıştı. Bu kapsamda, şirketin bazı birimlerini satması gerekebileceği belirtiliyor. ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın yayınevi reklam sunucusu ve reklam alışveriş platformunu içeren "Google Ad Manager" birimini elden çıkarmasını istiyor.

CHROME'U DA SATMASI GEREKEBİLİR

Google'ın çevrimiçi arama pazarındaki baskın konumuyla ilgili duruşmalar da pazartesi başladı. Washington'daki dava, Google'ın arama motoru alanındaki tekelci uygulamalarını hedef alan en büyük yasal mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Federal yargıçtan, Chrome web tarayıcısının satışını da kapsayacak kapsamlı önlemler talep edildi. ABD Adalet Bakanlığı Chrome'un satışını ve arama verilerinin rakiplerle paylaşımını değil, gerekirse Android işletim sisteminin elden çıkarılmasını öneriyor. Duruşmalarda Google'ın rekabeti yasa dışı şekilde engelleyip engellemediği değerlendirilecek.