Google'ın reklam imparatorluğu sorguda: İngiliz gazetesinden Avrupa'ya dikkat çeken çağrı: ABD dur dedi sıra sizde!
ABD’de Google’a karşı açılan davaların ardı arkası kesilmiyor. Financial Times, son analizinde Washington yönetiminin Google’a yönelik aldığı antitröst kararlarının, Avrupa için de açık bir uyarı niteliği taşıdığına dikkat çekti. Haberde, teknoloji devlerinin yıllardır hükümetler ve piyasa üzerinde kurduğu baskının artık kırılması gerektiği vurgulandı.
Teknoloji devlerinin dünya çapında piyasalar üzerindeki hakimiyetine karşı artan tepkilere bir yenisi daha eklendi. Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü ve 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu, Financial Times'ta yayımlanan makalesinde ABD'nin Google'a karşı aldığı antitröst kararını hatırlatarak, Avrupa Birliği'ni de benzer bir adım atmaya davet etti.
"TEKEL DEVAM EDERSE, HÜKÜMETİ DE ELE GEÇİRİR"
Acemoğlu yazısında, ABD'nin son yıllarda teknoloji devlerine yönelik attığı hukuki adımların önemine dikkat çekerek, Avrupa'nın bu konuda geç kalmaması gerektiğini vurguladı. Makalesinde, 1913 yılında dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın "Eğer tekelleşme devam ederse, tekel hükümetin başına geçer" uyarısını hatırlatan Acemoğlu, günümüzde bu tehdidin daha da derinleştiğini savundu.
"Silicon Valley devleri, yalnızca pazarlarda rakipsiz hale gelmekle kalmadı, aynı zamanda hükümetlerin karar alma süreçlerinin de ayrılmaz bir parçası haline geldi," diyen Acemoğlu, bu durumun uzun yıllar boyunca ihmal edilen rekabet yasalarından kaynaklandığını ifade etti.
GOOGLE'IN TEKEL GÜCÜ: MEDYA'YI VE DEMOKRASİYİ TEHDİT EDİYOR
Acemoğlu, özellikle dijital reklam pazarında Google'ın hakimiyetinin, bağımsız medya organlarını finansal olarak zayıflattığını ve bunun da demokratik toplumlar için büyük bir risk yarattığını belirtti. Eski bir Google yöneticisinin sözlerine atıfta bulunan Acemoğlu, "Bu durum, Citibank ya da Goldman Sachs'ın New York Borsası'na sahip olması gibi — başka bir sektörde düşünülemeyecek bir güç yoğunlaşması." ifadelerini kullandı.
ABD'de geçtiğimiz hafta alınan mahkeme kararıyla, Google'ın yalnızca arama motoru pazarında değil, reklamcılık alanında da "tekelleşme" suçlamasıyla mahkum edilmesi, Acemoğlu'na göre Avrupa için de önemli bir sinyal. AB'nin yürüttüğü benzer soruşturmanın tarihi bir dönüm noktası olabileceğini savunan akademisyen, Brüksel'in bu süreci yalnızca para cezalarıyla geçiştirmemesi gerektiğini ifade etti.
VERGİ ÖNERİSİ: YÜZDE 50'LİK DİJİTAL REKLAM VERGİSİ
Daron Acemoğlu, tekellerin parçalanmasının tek başına yeterli olmadığını da vurguladı. Gerçek çözümün, rekabeti adil bir zeminde yeniden inşa etmekten geçtiğini belirten Acemoğlu, MIT'den meslektaşı Simon Johnson ile birlikte, Google ve Meta gibi devlerin yıllık 500 milyon doları aşan reklam gelirlerinin yarısının vergiye tabi tutulması gerektiğini önerdi. Bu adımın, pazarda yeni rakiplerin yeşermesi için alan açacağını ve topluma fayda sağlayacağını savundu.
"AVRUPA, DİJİTAL GELECEĞİ TEKELLERE TESLİM ETMEMELİ"
Makalenin sonunda ise Avrupa'ya net bir çağrıda bulunuldu:
"Silikon Vadisi çok uzun süredir internetin kurallarını yazıyor, pazarları kendi lehine şekillendiriyor. Avrupa, Google'ın reklamcılık tekelini kırarak, dijital geleceğin tekellerin değil, demokratik kurumların ellerinde şekillenmesi gerektiğini gösterebilir."
ABD'nin Google'a karşı attığı adımı örnek gösteren Acemoğlu, Avrupa'nın bu konuda daha cesur davranması gerektiğini belirtti. Ona göre, "Tekelleşme devam ederse, aptallık olur." Avrupa'nın bu hataya düşmemesi, hem rekabetin canlanması hem de demokratik sistemlerin sağlıklı işlemesi açısından şart.
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