Google’ın reklam imparatorluğu sorguda: İngiliz gazetesinden Avrupa’ya dikkat çeken çağrı: ABD dur dedi sıra sizde!

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"TEKEL DEVAM EDERSE, HÜKÜMETİ DE ELE GEÇİRİR"

Acemoğlu yazısında, ABD'nin son yıllarda teknoloji devlerine yönelik attığı hukuki adımların önemine dikkat çekerek, Avrupa'nın bu konuda geç kalmaması gerektiğini vurguladı. Makalesinde, 1913 yılında dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın "Eğer tekelleşme devam ederse, tekel hükümetin başına geçer" uyarısını hatırlatan Acemoğlu, günümüzde bu tehdidin daha da derinleştiğini savundu.

"Silicon Valley devleri, yalnızca pazarlarda rakipsiz hale gelmekle kalmadı, aynı zamanda hükümetlerin karar alma süreçlerinin de ayrılmaz bir parçası haline geldi," diyen Acemoğlu, bu durumun uzun yıllar boyunca ihmal edilen rekabet yasalarından kaynaklandığını ifade etti.

GOOGLE'IN TEKEL GÜCÜ: MEDYA'YI VE DEMOKRASİYİ TEHDİT EDİYOR

Acemoğlu, özellikle dijital reklam pazarında Google'ın hakimiyetinin, bağımsız medya organlarını finansal olarak zayıflattığını ve bunun da demokratik toplumlar için büyük bir risk yarattığını belirtti. Eski bir Google yöneticisinin sözlerine atıfta bulunan Acemoğlu, "Bu durum, Citibank ya da Goldman Sachs'ın New York Borsası'na sahip olması gibi — başka bir sektörde düşünülemeyecek bir güç yoğunlaşması." ifadelerini kullandı.

ABD'de geçtiğimiz hafta alınan mahkeme kararıyla, Google'ın yalnızca arama motoru pazarında değil, reklamcılık alanında da "tekelleşme" suçlamasıyla mahkum edilmesi, Acemoğlu'na göre Avrupa için de önemli bir sinyal. AB'nin yürüttüğü benzer soruşturmanın tarihi bir dönüm noktası olabileceğini savunan akademisyen, Brüksel'in bu süreci yalnızca para cezalarıyla geçiştirmemesi gerektiğini ifade etti.