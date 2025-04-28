Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu için yeni açıklama: Refleksleri azaldı risk sürüyor

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada "Önder'in refleksleri azaldı. Hayati tehlikesi artarak devem ediyor" denildi.

İşte açıklamanın detayları:

Bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde , ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir.

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