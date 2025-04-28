Muhalefet "araziler gasp ediliyor" derken TİP'li başkan hükümete teşekkür etti
Muhalefetin 'hükümet milletin arazilerini gasbediyor' iddiaları tartışılırken, Samandağ’ın TİP’li Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek depremzedeler için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Karaçay, merkezi yönetimle iş birliği içinde hareket ettiklerini belirtti.
Muhalefetin "Hükümet milletin tapulu arazilerini gasbediyor" provokasyonu tartışılırken Samandağ'ın TİP'li Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
TİP'Lİ BAŞKANDAN BAKANA TEŞEKKÜR
Başkan Karaçay, Samandağ'da depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Kurum'a teşekkür etti. Yansıtılanın aksine merkezi yönetimle iş birliği içinde depremzedeler için inşa çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
"SAMANDAĞ'DA SAĞLAM ZEMİN NEREDEYSE ORAYA ÇALIŞTIK"
Bakan Kurum, Samandağ'daki rezerv alanla ilgili eleştirilere TV100 yayınında şu yanıtı vermişti: Bakın Asi Nehri'nin kenarında sıvılaşma zemin problemi bina kalitesi sebebiyle o binalar yıkıldı değil mi? Şimdi yeni yapacağımız yerde bu standartlara dikkat etmek durumundayız. Samandağ'da diğer ilçelerde olduğu gibi görüştük. En sağlam zemin neredeyse oraya çalıştık. Samandağ'a belediye başkanımızla, "vatandaşımız ne istiyor, nerede yapılmasını istiyor" o istişareyi birlikte gerçekleştirdik. Beraber karar aldık. Sağlam zemin neredeyse oraya çalıştık. Kamu mülkiyeti varsa ilk önce ona baktık. Yoksa mecburen şahısların alanlarını kamulaştırmak durumundayız. Orada kamulaştıracağımız arsanın hak sahibi 2-3 kişi itiraz ediyor. Edebilir, parası, bedeli neyse o bedeli ödemek suretiyle kamulaştırıyoruz. Bilim insanlarımız da diyor ki sağlam zemin şurası ve orada o istişare çerçevesinde kamulaştırma işlemimizi yapıyoruz. Ki belediye başkanımız da bana teşekkür etti. Oraya gittiğimizde sağ olsun hep birlikte bize o iş birliğini sergiliyor bak geldi bizi ziyaret etti.
SAMANDAĞ'DA 2 BİN 283 KONUT TESLİM EDİLECEK
Samandağ'da bugüne kadar 710'u köy evi olmak üzere toplam 872 konut tamamlandı. Yıl sonuna kadar ise bu sayı 1271'i köy evi olmak üzere toplam 2 bin 283 konuta yükselecek. Hatay'da ise bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi, Bakanlık yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yeri teslim etmeyi planlıyor.
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