Başkan Erdoğan: Türkiye’de 4 milyon 33 bin göçmen var

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"ENSAR OLMAK NE GÜZEL"

Size konuşmama başlarken bir sürpriz yapalım istedim. Muhammed ve sınıf arkadaşlarını ile sahneye alalım. İçişleri bakanlığımızın kıymetli mensupları, sevgili öğrenciler sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Niye böyle başladım hatırlayın, Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde Suriyeli muhacirleri Suriye'ye göndereceğini söylemişti. Ben aksini söylemiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Şimdi burada küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız. Öğretmenlerimiz de onları yetiştirdiler işte güzellik burada. Ensar olmak ne kadar güzel, işte burada.

Göç meselesi son yıllarda tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Savaş, istikrarsızlık, terör, iklim değişikliği gibi sebeplerle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyorlar. Dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var, 165 milyonun üzerinde göçmen işçi sayısı var. En az 20 kişinin göç etmek mecburiyetinde kaldığını gösteriyor. Dünya nüfusunun 3,6'sı bugün göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır. Hemen her gün umut yolcularının ölümüyle sonuçlanan bir felaketin haberini alıyoruz.