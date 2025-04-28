Başkan Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmenin olduğunu açıklarken tedbirlerle birlikte bu sayının her geçen gün azaldığını ifade etti. Başkan Erdoğan Anadolu'nun bir göçmen yurdu olduğunu vurgularken 'Mazlumlar güvenli lima olarak bizi gördü' dedi. Suriye konusunda da mesaj veren Başkan Erdoğan 'Sabotajlara rağmen kendilerini toparlıyorlar' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
"ENSAR OLMAK NE GÜZEL"
Size konuşmama başlarken bir sürpriz yapalım istedim. Muhammed ve sınıf arkadaşlarını ile sahneye alalım. İçişleri bakanlığımızın kıymetli mensupları, sevgili öğrenciler sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Niye böyle başladım hatırlayın, Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde Suriyeli muhacirleri Suriye'ye göndereceğini söylemişti. Ben aksini söylemiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Şimdi burada küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız. Öğretmenlerimiz de onları yetiştirdiler işte güzellik burada. Ensar olmak ne kadar güzel, işte burada.
Göç meselesi son yıllarda tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Savaş, istikrarsızlık, terör, iklim değişikliği gibi sebeplerle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyorlar. Dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var, 165 milyonun üzerinde göçmen işçi sayısı var. En az 20 kişinin göç etmek mecburiyetinde kaldığını gösteriyor. Dünya nüfusunun 3,6'sı bugün göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır. Hemen her gün umut yolcularının ölümüyle sonuçlanan bir felaketin haberini alıyoruz.
72 BİN İNSAN GÖÇ YOLUNDA ÖLDÜ
Unutmayın Ege'de, Akdeniz'de botların içerisinde botlar şişlenerek, öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük, yaşadık. İnsafsızca bunlar yapıldı. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç yolunda hayatını kaybetti. Nice masumun hayatı organ ve fuhuş mafyası dahil insan tacirlerinin kanlı pençelerinde sönüp gitti.
Her ne kadar göç ve göçmen meselesiyle son dönemde yoğun bir şekilde yüzleşiyor olsak da aslında biz bu konunun yabancısı değiliz. Anadolu tarih boyunca göçmen yeri oldu.
Şikayet etmiyoruz... Bilakis düşenin elinden tutmayı, komşuluk ve insanlık görevimiz olarak telakki ediyoruz.
TÜRKİYE KAÇ GÖÇMEN VAR?
Türkiye'de muhalefetin iddia ettiği göçmen sayısı yok. 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz, 1 milyon 90 bini ikamet izni ile kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır.
Göç ve göçmen konusunda hükümetimizin politikası gayet nettir. Biz göç meselesine binlerce yıllık medeniyetimiz, tarihimiz, bizi biz yapan kadim geleneğimizden bakıyoruz.
SURİYE'YE DÖNÜŞ SAYISI TOPLAM 931 BİN 450
Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı. 9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Suriye'ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi.
"DEMOGRAFİK YAPIMIZIN KORUNMASINDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"
Göç konusuna sadece güvenlik odaklı yaklaşmıyor gelişen ülkeler. Bu konuları ön yargılı olmaktan uzak yaklaşmak gerekiyor.Ülkemizin güvenliğinden ve demografik yapımızın korunmasından elbette ödün vermeyeceğiz. Irkçı lümpenlerin söylemlerine Türkiye'yi mahkum etmeyeceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 Hıdırellez tarihi | Hıdırellez geleneği mayıs ayının kaçında kutlanır?
- OGM 105 personel alımı başvuru takvimi 2025 | Orman Genel Müdürlüğü başvuruları nereden yapılacak? Şartları neler?
- ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç takvimi...
- Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler?
- Kütahya'dan hangi fay hattı var mı, nerelerden geçiyor? Kütahya AFAD deprem risk haritası 2025
- Bu meslekler altın değerinde! İŞKUR'un en çok aranan işler listesi belli oldu
- iOS 19 ne zaman çıkacak, tarihi belli oldu mu? iOS 19 güncellemesi hangi modellere gelecek?
- Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Meteoroloji 28 Nisan hava durumu | Fırtına alarmı verildi: Günlerce sürecek, en kuvvetlisi geliyor! İstanbul, Çanakkale, Bursa…
- Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?
- Optik İllüzyon Testi: Sadece yüzde 1'lik bir kesim bu gizli 44'ü bulabiliyor
- A101 aktüel kataloğu yayında | 1 Mayıs'ta ürünler tek tek indirime girdi: 9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL...