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Başkan Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

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Giriş: 28.04.2025 11:46 Güncelleme: 28.04.2025 12:23
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Başkan Erdoğan: Türkiye’de 4 milyon 33 bin göçmen var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmenin olduğunu açıklarken tedbirlerle birlikte bu sayının her geçen gün azaldığını ifade etti. Başkan Erdoğan Anadolu'nun bir göçmen yurdu olduğunu vurgularken 'Mazlumlar güvenli lima olarak bizi gördü' dedi. Suriye konusunda da mesaj veren Başkan Erdoğan 'Sabotajlara rağmen kendilerini toparlıyorlar' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: Türkiye’de 4 milyon 33 bin göçmen var

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"ENSAR OLMAK NE GÜZEL"

Size konuşmama başlarken bir sürpriz yapalım istedim. Muhammed ve sınıf arkadaşlarını ile sahneye alalım. İçişleri bakanlığımızın kıymetli mensupları, sevgili öğrenciler sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Niye böyle başladım hatırlayın, Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde Suriyeli muhacirleri Suriye'ye göndereceğini söylemişti. Ben aksini söylemiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Şimdi burada küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız. Öğretmenlerimiz de onları yetiştirdiler işte güzellik burada. Ensar olmak ne kadar güzel, işte burada.

Göç meselesi son yıllarda tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Savaş, istikrarsızlık, terör, iklim değişikliği gibi sebeplerle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyorlar. Dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var, 165 milyonun üzerinde göçmen işçi sayısı var. En az 20 kişinin göç etmek mecburiyetinde kaldığını gösteriyor. Dünya nüfusunun 3,6'sı bugün göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır. Hemen her gün umut yolcularının ölümüyle sonuçlanan bir felaketin haberini alıyoruz.

Başkan Erdoğan: Türkiye’de 4 milyon 33 bin göçmen var

72 BİN İNSAN GÖÇ YOLUNDA ÖLDÜ

Unutmayın Ege'de, Akdeniz'de botların içerisinde botlar şişlenerek, öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük, yaşadık. İnsafsızca bunlar yapıldı. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç yolunda hayatını kaybetti. Nice masumun hayatı organ ve fuhuş mafyası dahil insan tacirlerinin kanlı pençelerinde sönüp gitti.

Her ne kadar göç ve göçmen meselesiyle son dönemde yoğun bir şekilde yüzleşiyor olsak da aslında biz bu konunun yabancısı değiliz. Anadolu tarih boyunca göçmen yeri oldu.

Şikayet etmiyoruz... Bilakis düşenin elinden tutmayı, komşuluk ve insanlık görevimiz olarak telakki ediyoruz.

TÜRKİYE KAÇ GÖÇMEN VAR?

Türkiye'de muhalefetin iddia ettiği göçmen sayısı yok. 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz, 1 milyon 90 bini ikamet izni ile kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır.

Göç ve göçmen konusunda hükümetimizin politikası gayet nettir. Biz göç meselesine binlerce yıllık medeniyetimiz, tarihimiz, bizi biz yapan kadim geleneğimizden bakıyoruz.

Başkan Erdoğan: Türkiye’de 4 milyon 33 bin göçmen var

SURİYE'YE DÖNÜŞ SAYISI TOPLAM 931 BİN 450

Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı. 9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Suriye'ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi.

"DEMOGRAFİK YAPIMIZIN KORUNMASINDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Göç konusuna sadece güvenlik odaklı yaklaşmıyor gelişen ülkeler. Bu konuları ön yargılı olmaktan uzak yaklaşmak gerekiyor.Ülkemizin güvenliğinden ve demografik yapımızın korunmasından elbette ödün vermeyeceğiz. Irkçı lümpenlerin söylemlerine Türkiye'yi mahkum etmeyeceğiz.

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Başkan Erdoğan: Türkiye’de 4 milyon 33 bin göçmen var Başkan Erdoğan: Türkiye’de 4 milyon 33 bin göçmen var Başkan Erdoğan: Türkiye’de 4 milyon 33 bin göçmen var
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