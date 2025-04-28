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Bakan Fidan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.04.2025 15:20
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Bakan Fidan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin’i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

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Bakan Fidan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin’i kabul etti Bakan Fidan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin’i kabul etti Bakan Fidan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin’i kabul etti
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