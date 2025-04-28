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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.04.2025 14:20
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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 202 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram bonzai ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 202 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
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